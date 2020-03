2 mar 2020

En los últimos años las manicuras han pasado a convertirse en un verdadero signo de identidad que va mucho más allá de la típica manicura francesa. El 'nail art' ha pasado a ser un auténtico boom y cada vez son más las famosas que se atreven con las tendencias de uñas más arriesgadas. Diseños que van desde las postizas XXL de gel tan inconfundibles como las de Rosalía, a los colores y a los estampados más llamativos. Pero esta vez, la última en apuntarse a arriesgar con su manicura ha sido la influencer María Pombo.

Así es, por unos días la influencer ha preferido dejar a un lado los esmaltes de uñas más clásicos a los que nos tiene más acostumbradas y ha optado por una de las tendencias de uñas que más dará de qué hablar esta primavera: las 'cow nails' o las uñas con estampado de vaca. Un estampado que tuvo un boom en el 2000, también el año pasado por estas fechas y que parece que ahora cobrará fuerza de nuevo. Lo veremos en botas cow boy, pantalones, sudaderas, chaquetas y ahora también en nuestras uñas.

Para realizarla solo necesitarás dos esmaltes, uno blanco para la base y uno negro o marrón para las manchas. Las manchas podrás hacerlas utilizando un pincel más fino y basándote en alguna foto para dibujarlas o bien dejarle el trabajo a tu imaginación e improvisar. Para finalizar, solo necesitarás un toque de esmalte transparente para darle un acabado brillante y más duradero.

La influencer ha compartido el paso por paso de su nueva manicura. pinit

En este caso, María Pombo ha preferido lucirlas con manchitas en color negro. La propia influencer ha compartido el proceso a través de sus últimos stories de Instagram, en los que también ha aprovechado para explicar el porqué de esta nueva manicura tan atrevida:

"Estas uñas claramente o te gustan o las odias, pero es que he aprovechado esta semana que no tengo ningún 'shooting', ni ningún rodaje de nada, que ahí te hacen ir con las uñas clásicas de toda la vida, y he dicho 'venga pues voy a atreverme'", ha confesado la influencer a sus seguidores. A nosotras esta nueva manicura definitivamente nos ha convencido y de hecho estamos seguras de que no tardará en conquistar al resto de influencers.

Lo mejor de esta tendencia de uñas, es que podrás decantarte por un diseño más excéntrico y llamativo, con esmalte en blanco y negro en todas las uñas como la influencer.





Pero también podrás llevarlo al terreno minimalista, dejando las uñas desnudas y con una ligera capa de brillo.

También puedes variar el color para que las manchas no sean tan evidentes o intercalarlas con uñas de un solo color.

Sin duda, serán las nuevas protagonistas de los 'street style' ¿Te atreverás a lucirlas?