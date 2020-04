6 abr 2020

La búsqueda de la hidrante ideal no cesa a lo largo de la vida, y no solo porque las firmas cosméticas no cejen en su empeño de encontrar las formulaciones más potentes con los ingredientes más efectivos. La evolución de la piel con el paso del tiempo y las necesidades específicas también cuentan, además de la disponibilidad de un mayor o menor presupuesto. Si no te apetece perder demasiado tiempo en la investigación ni comenzar un largo proceso de prueba/error, atenta a estas diez cremas hidratantes que suelen destacar expertas, famosas y profesionales. Encontrarás, seguramente, la tuya.

Huele deliciosamente, una virtud que bastaría para asegurar su presencia en esta lista. Pero, además, Sisley Black Rose Skin Infusion Cream (alrededor de 100 euros) cumple a la perfección con las funciones de cualquier súper hidratante, tanto en el formato diario como para tratamientos intensivos en casa.

El tamaño más pequeño de Kiehl's Ultra Facial Cream sale por alrededor de 30 euros, pero tiene una duración excepcional para un producto en este rango de precio. Está formulado para que la hidratación sea persistente, pero sin dejar nada de grasa. Se recomienda especialmente para las personas que limiten su ritual cosmético mañanero a un solo producto.

La clave de Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly es, precisamente, su textura gelatinosa, con una capacidad de penetración rapidísima y duradera. Por algo este cosmético no se baja de la lista de los más vendidos en las tiendas multimarca como Asos (sale por alrededor de 25 euros).

Las pieles maduras que busquen un extra de tratamiento en su fórmula hidrantante pueden recurrir a Benefiance Wrinkle Smoothing Cream, de Shiseido, una de las firmas que más investigación y desarrollo añaden a sus cosméticos. El precio ronda los 50 euros.

Estee Lauder DayWear (algo más de 30 euros) está especialmente indicada para las pieles que requieran de una protección extra frente a la contaminación o que no puedan prescindir de una pantalla SPF consistente. Además de este escudo protector, su fórmula va cargadita de antioxidantes.

La Charlotte Tilbury Magic Cream no es una buena idea como hidratante para todos los días, pero conviene tenerla en mente pues cuenta con el aval de muchísimos profesionales del maquillaje. Adoran su textura densa e ideal como preparación de un maquillaje sofisticado, además de su capacidad para disimular que al rostro le faltan horas de sueño. Te la llevas a casa por algo más de 60 euros.

Las pieles jóvenes pueden confiar la frescura de su dermia a GinZing Ultra Hydratant Energy Boots, de Origins. Con un precio al alcance de su público objetivo, alrededor de 16 euros, promete revivir el rostro post resaca y, además, huele a chocolate de naranja.

Esta es la crema más cara de la selección: el tamaño más pequeño te saldrá por alrededor de 150 euros. Sin embargo, La Mer Moisturising Cream es ya un clásico de los tratamientos con súper poderes, pues es capaz de unificar, iluminar y mejorar la piel de manera considerable. Su consistencia es muy densa, con lo que basta muy poca cantidad para hidratar perfectamente el rostro.

Una de las cremas más económicas que, además, es favorita de mujeres influyentes como Julia Roberts: la usa de la cabeza a los pies. Victoria Beckham, más exquisita, la prefiere como crema de manos. La pongas donde la pongas te hidratará a la perfección, de hecho recibo cinco estrellas allí donde se testa. Hablamos de Weleda Skin Food, en tu parafarmacia o ecotienda por algo más de 7 euros. Se vende una en el mundo cada 23 segundos.

Su fórmula delicada es perfecta para las pieles con problemas: inflamación, picazón, rojeces... No solo es hidrante, sino también calmante y suavizante, de forma que la puedes usar en ataques de dermatitis o después de intensos baños de sol. El precio de Avene Hydrance Optimal Rich es accesible: ronda los 15 euros.