24 abr 2020

En la vida real (vamos a pensar que ahora estamos viviendo una realidad paralela) sueles arreglarte un poquito más siempre que tienes una reunión importante. Y, aunque sea en cinco minutos y delante de la mesa de tu ordenador, probablemente te hagas un retouche antes de la cita. Ahora, en cambio, hay algunas videollamadas a traición, que te pillan con no tu mejor cara… Y, a no ser que sea tan previsora como Paula Echevarría, que tiene un kit de maquillaje exprés para sus citas online, lo mejor es que sigas una rutina de belleza diaria que evite los parches de última hora.

Bruma facial

Lo mejor que tiene este producto es que sus efectos son inmediatos: nada más rociarlo sobre tu cara esta se siente más fresca, calmada y revitalizada. Prueba a usarla por las mañanas, después de tu rutina de limpieza diaria, y notarás que tu piel se hidrata con tan solo dos o tres pulverizaciones. Después, aplícala cuando notes que tu cara necesita un plus de revitalización, o unos minutitos antes de tu citan online. Una piel nutrida y fresca siempre tiene más luz que una deshidratada y opaca.

Parches para ojos

Si has entrado en el club de los que están durmiendo peor desde que comenzó el confinamiento, las ojeras y las bolsas se habrán instalado en tu cara y tu mirada ya no está tan despierta. En circunstancias normales solventarías este pequeño problema con un corrector, pero probablemente estés evitando usar maquillaje en casa. ¿La solución? Usar habitualmente los parches para ojos de hidrogel que normalmente no utilizabas por la falta de tiempo. Acuérdate de meterlos en la nevera antes de ponértelos y, además, obtendrás un efecto descongestionante gracias a ala acción del frío sobre las bolsas.

Restore Face Mist, de Apoem (29 €). Roselift Collagène Patch de payot (51 €). Contorno de ojos Capture Totale de Dior (98 €). Serum Vitamina C en suspensión 23 % + esferas de HA 2 % de The Ordinary (5,55 €). pinit

Contorno de ojos

La zona de los ojos es la que primero acusa el cansancio y el agotamiento, por lo que cuidarla a diario, tanto mañana como noche, te evitará la odiada frase: ‘qué mala cara tienes’. Sé constante aplicando un contorno que tenga ácido hialurónico para hidratar, cafeína para drenar las bolsas o vitamina K para evitar las ojeras oscuras. Aplícalo con un tecleteo con la yema de los dedos para así activar la circulación de la zona y despertar tu mirada.

Sérum de vitamina C

La vitamina C es el activo perfecto para aportar un plus de luminosidad a cualquier tipo de piel, incluso a las sensibles. Además, este ingrediente también es perfecto para combatir las manchas y unificar el tono. Úsalo a diario, en forma de sérum o de ampollas, y después date una crema hidratante y acompáñalo siempre de protector solar si te va a dar algo de sol, aunque sea en el balcón de casa.