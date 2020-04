29 abr 2020

En teoría todas deberíamos de tener ahora mismo unos cutis increíbles, ya que nuestras pieles están descansando de la contaminación, el maquillaje y, además, estamos aportándoles unos mismos extra. Sin embargo, ¿has notado que, a pesar de que ahora te aplicas incluso una mascarilla semanal, tu piel está algo seca y tirante? Probablemente se deba a que el ambiente en tu casa es demasiado seco, debido a la calefacción central y a que quizá vivas en una zona en la que no hay suficiente humedad relativa en el aire.

“La piel es una barrera permeable y se ve afectada por los cambios ambientales, como temperatura y humedad. El organismo libera agua para compensar la diferencia osmótica de los espacios con humedad relativa deficiente y esta bajada de la concentración hídrica en la piel provoca deshidratación, irritación, descamación y tirantez; explican desde la Unidad de Dermatología de Face Clinic. Por tanto, el uso de humidificadores que regulen la humedad ambiental evita la pérdida insensible de agua (PIA) y, por consiguiente, la deshidratación.

Humidificador Smart de Suavinex. pinit

Lo ideal es vivir en un lugar con humedad ambiental relativa aceptable –los expertos declaran que son los que están entre el 50-60%– para no tener problemas dérmicos. Pero como esto no es posible, deberás tener precaución: “si vives en un sitio con unos valores por debajo del 40% es aconsejable que uses un humidificador, pero si la humedad ambiental está por encima del 70% favorece el desarrollo de gérmenes y bacterias, deberías hacer lo contrario y usar un deshumificador”, aconsejan desde Face Clinic.

Nos gusta el Humidificador Smart de Suavinex (79,90 €) ya que echa un vapor frío gracias a la tecnología de ultrasonidos, lo que evita quemaduras, no produce condensación y no modifica la temperatura de la habitación. Es compatible con Alexa Amazon y los dispositivos Google Home e incorpora tecnología WIFI para poder controlar el encendido y apagado de manera remota, así como la luz de compañía que incorpora.

Además, aparte de tener este aparatito en casa para paliar la sequedad de tu piel, también debes aportarle la hidratación diaria que necesita, tanto desde el interior –recuerda los sempiternos 2 litros de agua diarios y el consumo de cinco raciones de frutas y verduras–, como desde el exterior, siguiendo una rutina facial que incluya sérum y crema hidratantes después de la limpieza. Como sabes, el ácido hialurónico es el mejor activo que pueden incluir estos, ya que es apto para todo tipo de pieles.