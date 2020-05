5 may 2020

Si en tu peluquería te han dado hora para dentro de tres semanas, no desesperes. Exactamente lo mismo está pasando en los centros de estética de las famosas, donde también se acumulan las peticiones de atención de las clientas VIP. Estamos todas deseando borrar las huellas de este largo confinamiento y recuperar el buen tono de nuestra piel y cabello, por no hablar del detox que el cuerpo está pidiendo a gritos. Con la inminente apertura de estos espacios para la belleza y el bienestar, muchos se han apresurado a comunicar las medidas de higiene y seguridad que están tomando para proteger a empleados y clientes de la posibilidad de una infección por coronavirus, ese peligro invisible al que ahora nos vamos a tener que enfrentarnos en nuestro día a día. Si aún no tienes claro qué deberías esperar de tu peluquería cuando acudas a cortarte, te contamos cómo lo harán en estos espacios de vanguardia.

En Carmen Navarro, uno de los centros más prestigiosos de Madrid, con clientes como Tamara Falcó o Carmen Lomana, las precauciones comienzan en la misma entrada, donde una alfombrilla con líquido desinfectante limpiará el calzado antes de entrar. Además de la obligada mampara en la recepción, se tomará la temperatura al cliente y se rociará las manos con gel desinfectante antes de entrar en cabina. La ropa y el bolso se guardarán aislados del resto de clientes, protegidos con un plástico o funda. Manteniendo siempre la distancia de seguridad, el objetivo es permanecer el mínimo tiempo posible en los espacios comunes, con lo que se elimina la prensa y las revistas. Allí todo estará desinfectado: sillones, mesas, puertas... En cabina serán obligatorios los guantes excepto en el masaje manual, donde el personal se lavará constantemente con desinfectante. Todas las herramientas y el material que se use será desinfectado entre uso y uso.

Más medidas que están tomando en estos centros y clínicas para VIPs: batas desechables, máquinas de ozono que depuren y desinfecten el aire, mamparas de separación entre cliente y cliente en las peluquerías, espacio de seguridad de dos metros entre sillón y sillón... Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, ha publicado una guía de recomendaciones para orientar a clientes y profesionales que incluyen algunas medidas más, como la cita previa, la señalización del espacio para procurar la distancia social o el pago por medios electrónicos. Imprescindible: guantes y mascarillas. Y que todo el material que use el profesional esté perfectamente desinfectado en cada uso.