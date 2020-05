11 may 2020

El confinamiento nos ha obligado a volvernos más habilidosas, aprendiendo durante este tiempo a retocarnos las raíces del pelo sin salir de casa, a quitarnos de manera segura la manicura semipermanente o las uñas de gel e incluso a emular un tratamiento facial propio de un salón de belleza sin salir de nuestro cuarto de baño. Además, también hemos aprovechado algunos alimentos que teníamos en la despensa para hacernos nuestras propias mascarillas caseras; aunque los expertos advierten de que hay muchos productos que tenemos en nuestro hogar que no son buenos para nuestra piel. A continuación tienes los que debes evitar y el porqué.

Limón y otras frutas

En internet hay un montón de trucos caseros que aseguran que el limón es perfecto para iluminar y aclarar la piel, pero su acidez puede quemarla e incluyo pigmentarla. De hecho, esta fruta puede incluso llegar a causar fitofotodermatitis (también se la conoce como dermatitis venenata), que es una reacción que tiene la dermis con algunas sustancias de ciertas frutas o plantas que la vuelven sensible al sol, provocando la aparición e manchas rojas que pueden durar meses y ampollas.

Las plantas con mayor riesgo de fotosensibilización son los cítricos, sobre todo el limón, la lima y la mandarina, y frutas tropicales como la guayaba.

Pasta de dientes

Poner un poco de pasta de dientes sobre un granito es un gesto que hemos hecho todas cuando éramos pequeñas. El motivo de este truco tan extendido es que tanto este producto de higiene como los jabones de manos, los geles de ducha y los desodorantes que no se presentan en aerosol contienen en su formulación triclosán antimicrobiano, un componente antibacteriano. Los expertos, en cambio, recomiendan no recurrir a este remedio de la abuela, ya que no solo seca el grano sino también la piel que hay alrededor de él, llegando incluso a irritarla e inflamarla.

Huevo

El huevo crudo no puede ser solo peligroso al ingerirlo, sino que aplicarlo sobre la piel tampoco es recomendable. ¿El motivo? La salmonelosis también se puede contagiar a través de la piel y, aunque su contagio de este modo es poco frecuente, más vale prevenir que curar.

Vinagre

Todas sabemos que el vinagre siempre ha aportado al cabello un brillo extra espectacular, pero hay que tener cuidado al usarlo en la cara. Algunas personas lo usan a modo de tónico, ya que entre sus propiedades se encuentra la equilibrar el pH. Sin embargo, a parte del olor tan fuerte que deja sobre el cutis, entre sus efectos dañinos también se encuentran la irritación, la aparición de posibles quemaduras solares e incluso la irritación y despigmentación.