12 may 2020

Si eras de las que dejaba todo en manos de los expertos para el cuidado de tus cejas, la guía para no cometer los errores más comunes al depilarlas en casa y que no acabe en desastre se habrá convertido en tu búsqueda de Google favorita. Por eso, ahora que ya dominas la técnica con la que habrás conseguido un diseño a tu gusto después de tantos intentos, es hora de tomar nota de estos dos trucos beauty para tener unas cejas bonitas hasta que puedas ir a tu brow bar de confianza. Porque a veces, quitar los pequeños pelitos sobrantes con las pinzas no es suficiente. ¿Qué necesitas?

Hidratación máxima

Al igual que el cabello, las pestañas, la piel o las cutículas de las uñas, tus cejas también necesitan una hidratación efectiva que estimule su crecimiento de forma sana y fuerte, además de suavizarlas, controlar los pelos más rebeldes y evitar su caída. Opta por sérums con fórmulas que penetran en lo más profundo de los folículos para nutir y reparar la fibra pilosa o por aceites naturales como el de coco o el de ricino de la firma francesa Beau Cliché, que puedes conseguir en Amazon por 12,99 euros.

Se trata de un aceite 100% natural y vegano prensado en frío y sin conservantes ni parabenos. El uso habitual del ricino fortalece y purifica la zona del crecimiento de la ceja al penetrar en la dermis a través del folículo. Un producto multitarea que también podrás aplicar en las pestañas, en las uñas, en la barba y en la piel.

Aceite de ricino orgánico de Beau Cliché. (12,99 euros). En Amazon.

Corta y peina

Si aún no lo has hecho, imagina trasladar todos los beneficios de cortar y peinar tu melena a tus cejas. Un gesto beauty con el que activarás la circulación de la zona para estimular el crecimiento, dominar la maleabilidad del pelo, sacar un brillo natural muy bonito y de paso, definirlas al máximo al cortar el largo de la ceja que ha deformado el diseño que tenías.

¿Cómo hacerlo? Peina hacia arriba el pelo y corta todas las puntas que sobresalgan. Hazlo en un ángulo recto siguiendo el contorno de la ceja. ¿Con qué? Con unas tijeras de alta precisión y un cepillo específico, dos herramientas imprescindibles como las de este kit para cejas de Sephora Collection para unas cejas bien diseñadas.

Kit para cejas de Sephora. (14,95 euros).

¿Lista para unas cejas de profesional?