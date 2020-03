25 mar 2020

Las cejas son imprescindibles para enmarcar nuestra mirada y un buen diseño, acorde a la forma de tu cara, puede cambiar incluso ópticamente la forma de nuestros ojos. De ahí que de unos años a estar parte nos hayamos dado cuenta de lo importante que es invertir en una buena profesional que nos las depile correctamente. Ahora, sin embargo, el coronavirus hace imposible acudir a ningún centro de estética y nuestras cejas comienzan a necesitar un repasito. En cambio, no es momento de experimentar en casa con elals, sino que solo debemos eliminar los pelillos que le sobran, para sanearlas, y mantenerlas hidratadas para que estén fuertes y brillantes.

“Lo más importante es que seas prudente que no te pongas a experimentar con el diseño, ya que puedes eliminar algún pelito que no corresponda, lo que hará que te arrepientas, ya que no podrás acudir a un centro profesional para subsanar tu error”, advierte Paz Torralba, directora de The Beauty Concept. Por tanto, es mejor que tan solo depiles el exceso de vello con unas pinzas y recortes ligeramente la cola de ambas cejas, sin acortarlas. Para hacerlo, cepilla las cejas con un cepillo especial, o con el pupillón (limpio) de una máscara de pestañas que ya se te haya secado, y elimina el vello sobrante con ayuda de una pinzas y unas tijeras de manicura.

Brow Gel de Eyeko (22,55 €, en Sephora). Goof Proof Brow Pencil de Benefit Cosmetics (28,95 €). Pinza de depilar punta oblicua Soft Touch de Beter (4,10 €).de Kit Kit Sourcils Pro de Clarins (49,50 €). pinit

También tienes que ser prudente en la zona del entrecejo: “Quita solo el pelo que hay por encima del tabique nasal, ¡sin acercarte al inicio de la ceja! Un truco para no pasarte es dibujar con un lápiz un trazo que indiquen dónde debería empezar tu ceja. ¿Cómo? Apóyalo en cada extremo del dorso de la nariz para guiarte”, explica Sheyla Malo, experta nacional en cejas de Benefit.

Es probable que la zona esté algo irritada una vez hayas terminado. Tanso sí es así como si no, “pasa sobre la zona depilada un algodón empapado en tónico, dando pequeños toques; después hidrata con una ampolla calmante o con una crema hidratante que contenga aloe vera”, aconseja Torralba

Y si tienes canas, que no se te ocurra aplicarte un tinte para el pelo, ya que es dañino para las cejas e incluso puede ser peligroso si se te mete alguna gotita en los ojos. Además, “la formulación de los tintes capilares debilita el pelo de las cejas y en algunos casos puede llegar incluso a caerse apareciendo calvas”, advierte Malo. Si quieres disimularlas durante este tiempo puedes maquillarlas con Gimme Brow+, de Benefit Cosmetics, un gel en formato cepillo, que aporta color y volumen directamente al pelo gracias a su aplicador y a las microfibras que contiene.