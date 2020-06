9 jun 2020

Sobra decir que el estrés es malo no solo para tu mente, sino también para tu cuerpo, incluida la piel. Y estar sometida a él no solo puede ocasionarte brotes de acné, sino que también puede producir que las arrugas hagan su aparición en tu rostro. Esto se debe a que cuando estamos estresados no solo no dormimos lo suficiente, sino que tampoco hacemos ejercicio tan a menudo como deberíamos, ni comemos adecuadamente; tres factores que influyen en el envejecimiento de la piel.

“Las arrugas de estrés se producen tanto como resultado del estrés psicológico como por causa de los estresores ambientales, como la contaminación, la exposición solar, las toxinas…”, aclara el Dr. Ricart, dermatólogo y director médico de Instituto Médico Ricart en Valencia y Madrid. “Aparecen principalmente en el rostro, sobre todo en la de la frente y en el entrecejo, y las arrugas que suelen estar en esta última zona se asocian a menudo con la preocupación”.

Mientras que las arrugas causadas por el envejecimiento se producen debido a la disminución de colágeno y elastina, las del estrés están relacionadas con los telómeros. “Son los encargados de proteger los cromosomas y, aunque se van acortando con el paso del tiempo porque dejan de ser capaces de reproducirse con tanta facilidad, factores externos como el estrés pueden acelerar este proceso, provocando signos de envejecimiento”, explica Ricart. Es más, hay estudios que relacionan los telómeros más cortos con el estrés crónico y psicológico, lo que hace que “las personas que sufren trastornos mentales, depresión, ansiedad o algún tipo de trauma son mucho más propensas a sufrir un envejecimiento prematuro donde la aparición de manchas, flacidez o arrugas se acentúan”, añade.

Retinol 6TR + Intense de Medik8 (57,50 €). Ampoule Protect SPF30 de SVR (39,90 €). Resurfacing Compound de U Beauty (159 €, en Laconicum). pinit

Lo primero que debes de hacer para mantener este tipo de arrugas a rayas es intentar estar lo más relajada posible a diario. Prueba a meditar, hacer yoga, ejercicio o dibujar, que son rutinas que alivian el estrés, y acompáñalas de un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada y evite el consumo de alcohol y el tabaco. Intenta dormir ocho horas, ya que durante el sueño es cuando se repara el daño a la piel y procura hacer algunas respiraciones profundas antes para que tu cuerpo se oxigene mejor.

Además, es importante que te mantengas hidratada, tanto por dentro como por fuera; por lo que queda prohibido no beber agua suficiente y saltarse la limpieza y la hidratación diaria. Y no te olvides de aplicar un protector solar con SPF30 a diario, incluso en los meses de invierno. Por último, los tratamientos que estimulan el colágeno (láser, dispositivo casero de microagujas, mocrocorrientes y suplementos nutricionales) también te ayudarán tanto a prevenir como a suavizar las arrugas finas. Y los ingredientes clave en tu rutina de belleza diaria serán el retinol y la vitamina C.