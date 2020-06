19 jun 2020

A pesar de que existen bronceadores maravillosos (como este en gotas para la cara) con los que conseguir un moreno espectacular, en ocasiones aplicarlos puede convertirlos en un infierno. Las manchas, el resultado poco uniforme o el efecto anaranjado son algunos de los problemas que surgen con su uso. Si tienes fichados los cuatro errores que se suelen cometer con su aplicación y aún así no te convence el resultado, tienes que tomar nota del tratamiento que se ha hecho Mery Turiel.

La influencer compartió con sus seguidores cómo había conseguido lucir una piel dorada sin tomar el sol y sin someterse a una sesión de rayos UVA. Se trata de un bronceado con productos naturales y veganos que se ha hecho en el centro de belleza Tannity y que se consigue a través de una aplicación con spray. El proceso, como ha explicado la propia Mery, tarda unos 15 minutos y no deja manchas en la ropa y el resultado es uniforme.

"Te preparan la fórmula según el tono de que quieras conseguir y no se queda anaranjado, queda un tono muy natural como si hubieses estado dos semanas en la playa de vacaciones"; comentó a través de su perfil. La isntagramer enseñó la marca de la braguita que le había quedado. "Ahí acababa de hacérmelo. Al día siguiente me duché y me bajó mucho el color y ahora tengo un tono dorado que me encanta". Pero lo mejor es que no es un tratamiento nada agresivo y es apto para pieles sensibles. El efecto moreno dura aproximadamente unos diez días y tenemos que reconocer que nos encanta como le ha quedado la piel a Mery.