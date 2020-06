25 jun 2020

Los 50 no perdonan y los excesivos lavados con jabón o con geles hidroalcohólicos han empeorado la fina piel de tus manos a las que no les has aplicado la crema de manos tanto como deberías. Por no hablar de lo poco que las has protegido frente a su mayor enemigo: los rayos del sol, que con el paso del tiempo han provocado manchas, arrugas y una profunda deshidratación que se acentúa con su inevitable exposición frente a otros agentes como el frío, el aire acondicionado o el lavavajillas a mano.

1. Utiliza cremas específicas

Busca las de etiqueta antiedad y antimanchas, trabajarán específicamente sobre la piel para mantenerla elástica, lisa, luminosa y saludable. Y si contienen protección solar ni te lo pienses. Como la crema de manos antienvejecimiento de Farma Dorsch con SPF 30 para pieles secas y sensibles. (17,80 euros).

Entre sus ingredientes contiene aloe vera para desinflamar, cicatrizar y regenerar; manteca de cacao para hidratar; urea para fortalecer las uñas; vitamina E natural para combatir los radicales libres y aceite de sésamo y trigo para reparar las grietas y las escamas producidas por la sequedad extrema. Aplícala dando un suave masaje circular para que active las capas más profundas de la piel.

Crema manos antiedad con protección solar de +Farma Dorsch.

2. Extra de hidratación una vez a la semana

Da un paso más y utiliza los efectivos guantes mascarilla que se adaptan perfectamente a la forma de las manos y los dedos consiguiendo que sus principios activos penetren perfectamente sobre la piel.





Los guantes mascarilla antiedad de Iroha Nature (5,95 euros), ofrecen una doble capa con el interior impregnado de hasta 16 ingredientes naturales que favorecen la regeneración celular y reducen las grietas provocadas por la sequedad. Tan fácil como mantenerlos de 15 a 20 minutos y retirarlos sin aclarar. ¡Maravilla!

Guantes mascarilla antiedad de Iroha Nature.

3. Maquilla las uñas

Las uñas también son un claro delatador de la edad porque también pueden sufrir hiperpigmentación y sequedad extrema. Pero hemos encontrado la solución perfecta. Una BB Cream para las uñas que funciona como un tratamiento embellecedor: "maquilla" las uñas de forma natural a la vez que hidrata, nutre y elimina manchas y células muertas. Esta laca de uñas es de la firma Orly y cuesta 14,90 euros en Amazon. ¡Ya no hay excusas!