24 mar 2020

Es una duda que ha surgido desde el mundo sanitario durante la epidemia del coronavirus. Sobre todo porque, además de lidiar sin descanso con la pandemia, y de todo lo que el personal de los hospitales tiene que soportar y superar cada día (deberíamos aplaudir sin parar), el hecho de lavarse las manos de forma tan frecuente está provocando la aparición de una gran cantidad de casos de dermatitis entre ellos. Pero si tú te estás lavando las manos sin parar y no cuidas tu piel, también te puede pasar a ti. Aunque a todos nos surgen cuestiones: ¿la crema de manos no restará efectividad al alcohol, al jabón y a los desinfectantes? (sin olvidar detalles importantes como No pintarte las uñas mientras dura la emergencia del coronavirus)

El dermatólogo José María Ricart, director del Instituto Médico Ricart en Madrid y en Valencia, considera que tenemos que extremar las medidas de precaución. Sobre todo, si salimos a la calle. “Pero si mantienes tu hogar perfectamente esterilizado, tampoco es necesario someter a las manos a una limpieza constante. En un entorno estéril libre de virus no hace falta que te estés lavando las manos todo el rato. Hay que hacerlo en la misma medida en la que lo has hecho siempre. Y cuando pasen tres o cuatro minutos, te puedes dar una crema perfectamente”, explica. Pero añade: “Fuera de casa deberías ir con los guantes puestos todo el tiempo. Por protección, pero también porque cuando llevas algo extraño, como unos guantes en las manos, recuerdas mejor que no tienes que tocarte la cara”.

María Vitale, directora Médica de Cantabria Labs lo tiene muy claro: “Sí, por supuesto que se pueden utilizar cremas hidratantes tras el lavado de manos con detergentes y desinfectantes. Es más, el uso de detergentes y alcoholes cumple con su función de desinfección, pero su uso frecuente, tal como lo estamos haciendo en estos días, provoca sequedad y con ello un debilitamiento de la función barrera cutánea. Por lo que la función de usar una crema tras lavarnos y desinfectarnos las manos aportará hidratación y con ello reforzará la barrera. Y, por lo tanto, es una forma de mantener una piel más sana”.

Pero Vitale también hace una apreciación importante: “NUNCA se deben utilizar cremas en el caso de que, tras el lavado de manos, se tenga que utilizar guantes o tocar superficies que potencialmente puedan estar contaminadas”.

Es lo miso que opina el doctor Ricart. “Dentro de tu hogar lo que tienes que hacer es reflexionar y entender muy bien todo lo que haces a lo largo del día y dónde están tus zonas de riesgo. Si estas confinado en casa y lo está haciendo todo bien, los momentos críticos son solo aquellos en los que sales a la calle ya sea a comprar o a tirar la basura. Cuando sales al exterior entras en zona de posible infección". Es en ese instante en el que hay que extremar las precauciones, en su opinión. "Hay que llevar guantes de latex siempre que se salga de casa, quitártelos antes de entrar y tirarlos a una basura fuera de tu hogar, meter en una bolsa que también dejas fuera la ropa y los zapatos que traes del exterior e ir, preferiblemente en ropa interior, directamente a la ducha a jabonarte pelo, cuerpo, cara y manos.

La doctora Cristina Galván, dermatóloga de Madrid, tiene una versión ligeramente distinta para el personal sanitario. Y lo explica con total claridad en un vídeo dirigido específiamente a ayudarles a protegerse las manos, al que Mujerhoy ha tenido acceso gracias a la doctora Isabel Aldanondo. “Estamos viviendo una auténtica epidemia paralela de dermatits de manos entre los sanitarios”, explica la doctora Galván. “El obligado exceso de lavado de manos y el uso de geles hidroalcohólicos hace que vayamos perdiendo el manto hidrolipídico que protege la piel de agresiones externas, incluida la penetración de bacterias y gérmenes”.

Y por eso, tras cada lavado de manos, la doctora recomienda a los sanitarios aplicar crema. “Debemos devolver a la piel el manto eliminado con una crema de manos. Se recomiendan especialmente las formuladas a base de ceramidas, vitamina E y ácido hialurónico”, explica Galván.

Pero no es la única solución que plantea la profesional, hay otra posibilidad barata y abundante en entornos sanitarios que también es fácil de localizar en las farmacias: la vaselina. “Una pequeña cantidad de vaselina esterilizada no perfumada puede ser muy útil. Es económica y está esterilizada. No tiene las virtudes de nuestro manto hidrolipídico, pero sí hace una buena barrera y evita la desecación de la barrea cutánea”, explica la doctora. Aunque también le ve un inconveniente: “Su tacto es graso, lo que puede repeler a ciertas personas, pero sus beneficios son mucho mayores”, añade. Eso sí, tras el lavado y cuando las cremas ya se han secado, la doctora apunta como imprescindibles los guantes en este entorno sanitario, "incluso se pueden llevar puestos dos pares", recomienda.