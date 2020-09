1 sep 2020

Los otoños son temporada alta, altísima, en la presentación de la innovación tecnológica. Puede que hasta hace un par de años los gadgets digitales nos importaran relativamente a las seguidoras de la cosmética, pero ahora mismo es imposible ignorarlos. El entrelazamiento de lo 'tech' y la industria de la belleza es total. Si por cualquier cosa te has quedado un poco atrás en este nuevo y apasionante campo, vamos a resumir alguna de las novedades que nos va a traer la segunda parte de 2020 y que pueden entrar en tu lista de deseos. Desde lo más práctico, como los novísimos cepillos de dientes, hasta los trepidantes escáneres de la piel de la cara. Atenta.

El nuevo cepillo de dientes será inteligente o no será. Está comprobado: con un cepillo manual apenas sí llegamos a los 45 segundos de cepillado, mientras que con uno eléctrico alcanzamos el doble. Sabemos que un cepillado largo hace milagros, por eso el Colgate Plaqless Pro incluye una luz fluorescente azul que no se apaga hasta que toda la placa ha desaparecido de los dientes. El IQ Toothbrush de Oral-B es aún más sofisticado: detecta qué zonas quedan desatendidas en tu cepillado y te muestra por dónde debes insistir más a través de una app.

El sueño es, junto al agua, el cosmético básico más importante. Si hasta ahora no habáis caído en la tentación de comprarte una pulsera de actividad, quizá ahora lo hagas para obtener su nueva aplicación de datos de mejora del sueño. La Fitbit Charge 4 vigila tanto las horas de sueño como las fases por las que vas pasando y los niveles de oxígeno de tu cuerpo, para determinar si descansas adecuadamente o no. Si no lo haces, te sugerirá acciones de mejora para maximizar el descanso. Una de ellas puede ser relajarse con sonidos sedantes a través de apps como White Noise Lite o MyNoise o en los altavoces Google Nest Mini.

Uno de los cosméticos que más está evolucionando con la revolución tecnológica de la industria de la belleza es la mascarilla. Todas son objeto de innovación: desde las más tradicionales de celulosa hasta las que se sirven de luz. Franz Skincare, una compañía radicada en Seúl, ha presentado una mascarilla que añade una pequeña corriente eléctrica para que los ingredientes (ácido hialurónico, ceramidas, minerales) penetren un poco más en la dermis. En realidad la mascarilla es doble: primero colocamos la convencional y luego activamos la eléctrica y la colocamos encima. Sale por unos 25 euros pero hace maravillas. Y seguimos esperando el lanzamiento de Neutrogena MaskID, esa mascarilla personalizada gracias a los datos que recoge a través del selfie la app.

Por supuesto, el maquillaje también se ve revolucionado por nuevos gadgets tecnológicos, con algunas innovaciones espectaculares, como las máquinas que mezclan tonos personalizados de sombras o labiales. Sin embargo, lo novísimo para el equipamiento en casa son escáneres como el que ha lanzado Opte: determina qué tono de maquillaje necesitas en cada zona del rostro y aplica el tono exacto de base que necesitas para cubrir manchas o imperfecciones. Acierta en un 98% de las pieles. Si tu fijación son los labiales, Perso by L'Oreaĺes un gadget del tamaño de un termo cargado con cartuchos de pigmentos capaces de producir el color que le ordenes, sencillamente cargando una foto. No se lanzará hasta mediados de 2121, pero queremos probarlo ya.