12 nov 2019

La tendencia que marcan las firmas de belleza más importantes no ofrece lugar a dudas: pasada la fiebre por los productos naturales y la pureza de los componentes de cremas, serums y demás tratamientos, la tecnología aplicada a la belleza vuelve a suscitar la máxima atención. Lo natural ya no es óbice para lo 'tech', y la innovación tecnocosmética promete infiltrarse en nuestra rutina de belleza suave pero decididamente. No solo porque las marcas globales inviertan en labs e incubadoras de startups, sino porque gigantes de la tecnología como Amazon o Google muestran cada vez más interés por los rituales de belleza, un espacio para el que desarrollar innovación que conecte productos y hábitos con apps, sensores o nuevos gadgets.

Vichy acaba de lanzar un sistema gratuito de análisis inteligente de la piel: un algoritmo desarrollado por dermatólogos escanea cada selfie y recomienda una rutina personalizada. En la misma línea pero con más sofisticación 'tech' trabaja el sistema Shiseido Optune, compuesto por una máquina dispensadora y una app que está ya en pruebas en el mercado japonés. La app recurre a un algoritmo para analizar los datos sobre el estado de tu piel (que obtiene de las fotos que le envías) y las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad, polución, etc), además de datos sobre tu estado de ánimo, tu ciclo de sueño o tu menstruación. Tras el análisis, concluye el tratamiento idóneo para cada día y envía a la máquina dispensadora la proporción en que deben mezclarse los componentes de cinco cartuchos preseleccionados.

La app de La Roche-Posay y el sensor 3D que recoge los datos para diseñar la mascarilla personalizada. pinit la roche-posay

Neutrógena prepara un lanzamiento (de momento solo en Estados Unidos) interesantísimo: la Neutrogena MaskiD permitirá diseñar mascarillas faciales totalmente personalizadas a partir de un selfie. No solo tendrán en cuenta las dimensiones exactas de la cara, sino con la distribución de productos de tratamiento adecuada para dicho rostro en un momento determinado. Una vez diseñada, la mascarilla de hidrogel con los componentes indicados podrá imprimirse en una máquina 3D y ser enviada a su propietaria. Una innovación que podemos utilizar ya es My Skin Track, el sensor 3D de La Roche-Posay que recoge datos sobre humedad, polen, intensidad del sol o polución en el ambiente y los envía a una app, en la que un algoritmo dermatológico prescribe el mejor tratamiento para proteger la piel en las condiciones dadas.

El aspecto de la mascarilla personalizada de hidrogel de Neutrogena. pinit NEUTROGENA

En el centro comercial londinense Harrods, más concretamente en su espacio de bienestar Wellness Clinic, podemos disfrutar desde ya del servicio Gen Identity. Gracias a una muestra de saliva, un algoritmo determina las exactas necesidades de la piel en el momento del análisis, de forma que un consultor experto pueda recomendar los tratamientos que más se ajustan en cada caso. Este ejemplo de personalización basada en la genética promete multiplicarse en los próximos años, esperamos que a un precio más accesible que en Harrods. La primera consulta cuesta alrededor de 1.700 euros y las siguientes, a partir de 700.