10 sep 2020

Que sí, que no... el drama (dramón) de las mascarillas lleva siendo le pan de cada día desde que comenzó el confinamiento. Primero no eran obligatorias. Aahora, no puedes salir de casa sin ellas. De tela, con filtro reutilizable, de tela con filtro incorporado, higiénicas, quirúrgicas... en pocos meses nos hemos convertido en todo unos expertos (aunque no más que Boticaria García) en mascarillas. Sin embargo, aún hoy tenemos algunas dudas sobre qué mascarillas usar, bajo qué circunstancias y cómo ponerlas. Incógnitas que seguimos sin resolver al 100%, pero de las que hemos sacado tres conclusiones:

Debemos leer bien qué clase de mascarilla estamos comprando, cuántas horas la podemos llevar puesta y qué porcentaje de fiabilidad tiene antes de lanzarnos a la piscina. No solo por nuestra salud, si no también por la de los que nos rodean.





Tanto es así, que las mascarillas se han convertido en un bien tan utilizado que no solo las farmacias las venden, los supermercados se han subido a su vez al carro -nunca mejor dicho- y en su sección de higiene podemos encontrar mascarillas higiénicas o quirúrgicas con altos porcentajes de fiabilidad.

Es más, hoy conocíamos que el supermercado DIA ponía a la venta mascarillas hechas en España con una eficacia de filtración del 99% y fabricadas con un material mucho más cómodo para respirar al ser más ligero.

Tal y como explica la cadena en su cuenta de Twitter están "fabricadas en España (Don Benito-Badajoz) con 3 capas de protección, una eficacia de filtración bacteriana superior al 99%", por lo que se posicionarían como una de las mejores del mercado en estos momentos.

Sin embargo, las que podemos encontrar en Mercadona son las mejores de las analizadas por la OCU: tienen tres capas, cumplen los requisitos de de la norma UNE 0064, una eficacia de filtración del 99% y cuestan 60 céntimos la unidad.

Por detrás en esta clasificación encontraríamos las del Lidl. Se trata de mascarillas quirúrgicas tipo II R, un producto sanitario con norma EN 14683. Su eficacia de filtración también es del 99%, aunque tienen un contra, su respirabilidad es más baja si las comparamos con las mascarillas higiénicas.

Ahora ya no tienes excusa para no comprar mascarillas de un solo uso 'made in Spain', apoyando así a al producción nacional.