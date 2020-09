24 sep 2020

Mónica Cruz le ha dado la bienvenida al otoño con un cambio de look que incluye corte y color, donde los protagonistas son un flequillo cortina, las múltiples capas de su melena y unas mechas mucho más claras de los tonos que suele lucir la actriz en su cabello. Sin embargo, su pelo no es lo único que llama la atención en su publicación de Instagram, sino que sus nuevos labios prominentes no pasan desapercibidos.

Un truco recurrente entre las famosas cada vez que se hacen un retoquito estético es acompañarlo de un notable cambio de look capilar para así desviar la atención hacia su melena; de esta manera la gente el borrado de arrugas o el aumento de labios o pecho parece no ser tan evidente. En cambio, en esta ocasión la boca de la intérprete de la serie Madres llama bastante la atención, a pesar del tijeretazo en su flequillo y de los reflejos rubios. ¿Ha sucumbido Mónica a la nueva moda de los russian lips, los labios que arrasan entre las influencers?

En esta imagen del Instagram de Mónica Cruz no solo sorpprende su nuevo look capilar, sino que también llaman la atención sus labios. pinit

“Aparte del retoque de labios, posiblemente se haya realizado también un aumento de pómulos, ya que, aunque ella parte de una base con pómulo parece que los tiene más prominentes”, comenta la Dra. Pilar de Frutos, cirujana plástica y especialista en medicina estética. Además, la docta añade: que quizás también se ha realizado un perfilado de la línea mandibular. Tres tratamientos que se realizan con la infiltración de ácido hialurónico.