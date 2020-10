7 oct 2020

Compartir en google plus

La obligada necesidad de centrar la atención en nuestra mirada no solo ha provocado que suban las ventas de productos cosméticos y maquillaje específico para el contorno de los ojos –la adquisición de lápices y máscaras de pestañas aumentaró un 18% antes del verano, según un informe de la consultora The NDP Group–, sino que las herramientas de masaje para tratar bolsas, ojeras y arrugas en el contorno ocular también están viviendo su particular auge; donde al rodillo de cuarzo le ha salido un claro competidor: los globos descongestivos.

Son dos esferas rellenas de líquido, que van unidas a un palito aplicador para facilitar su uso. Se aconseja que las guardes en la nevera para que dicho líquido se mantenga fríoy así se facilite un mayor poder descongestivo, antiinflamatorio y de drenaje linfático; ya que si se usan sin haberlas enfriado previamente se aprovechará solo el 50% de sus beneficios.

ooling Derma-Globes de Omorovicza (55 €, en purenichelab.com). pinit

Una vez hayas extraído tus globos descongestivos del frigorífico verás que se deslizan suavemente sobre el rostro, ejerciendo una ligerísima presión. La condensación permitirá que se muevan fácilmente y mejorará la permeabilidad del tejido. Por eso, al igual que ocurre con los rollers, es aconsejable que los uses acompañados de un sérum o un contorno de ojos, que no solo facilite su desplazamiento sino que también favorecerá la penetración de los principios activos cosméticos. “Basta con que apliques una pequeña cantidad de producto, no mayor a un grano de arroz para ambos lados", asegura Estefanía Nieto, directora técnica de la Omorovicza, la firma que ha lanzado al mercado este artilugio.

Otras herramientas de belleza para masajer los ojos: Cooling Eye Roler Ball de Revolution Skincare London (5,95 €). Dispositivo para el cuidado del Contorno de ojos Iris de Foreo (139 €). Rose Queen Roller de Rosental Organics (34,95 €, en Douglas). pinit

Por último, la forma correcta de deslizar esta herramienta es “dirigiéndola suavemente siempre desde las zonas internas del rostro hacia el exterior: desde la nariz hacia la sien, desde el mentón hacia la zona baja de la oreja, desde las cejas hacia la línea del cabello...”, aconseja la experta.