29 jul 2020

Compartir en google plus

Antes de lanzarte a por un corrector (ficha los 15 más eficaces del mercado), empieza por el principio. Porque las bolsas, las arrugas y las ojeras no se borrarán hasta que absorban ingredientes que desinflamen, difumen y atenúen la zona. Por ello es importante comenzar a trabajar la piel con un contorno de ojos apto para despertar la mirada a los 30 y para rejuvenecerla a partir de los 50.

Y para conseguirlo hemos dado con uno que contiene ácido hialurónico y que resulta ser un best seller en Francia. Hablamos de un contorno que, junto al icónico corrector Embryolisse Secret de Maquilleurs Éclat du Regard, es un must have en el neceser de las francesas capitaneadas por la triunfal facilista Sophie Carbonari y sus trucos antiedad como el que tiene para reducir la papada y recuperar el óvalo sin cremas ni retoques.





VER 15 FOTOS 15 sérums con ácido hialurónico para aportar un extra de hidratación al rostro

La línea Optim-Eyes de FILORGA se ha convertido en el cosmético más vendido de Francia dentro de su categoría, y no nos extraña. Su propósito es aportar un efecto 8 horas de sueño para acabar con los signos más visibles del cansancio (y de la edad). Una zona especialmente frágil a los agentes externos, a nuestro estilo de vida y al paso del tiempo que puedes frenar si aplicas día y noche esta joya líquida.

Su fórmula con crisina, péptidos tonificantes y ácido hialurónico consigue degradar las ojeras de panda, favorece la circulación linfática para descongestionar las bolsas y rellena las pequeñas líneas de expresión. Aplícalo a pequeños toquecitos con la yema de los dedos hasta su total absorción. Indicado especialmente para pieles maduras o castigadas.

Consíguelo en las farmacias o hazte con él online ya mismo por 35,82 euros en Promofarma. ¿Te apuntas?