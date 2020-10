19 oct 2020

Las féminas francesas son únicas a la hora de lucir un look fresco y desenfadado en el que una piel perfecta evita tener que lucir exceso de maquillaje. “Una buena rutina de belleza es mejor que esconderse bajo una capa de maquillaje”, asegura Mathilde Thomas, creadora de la firma Caudalie en su libro French Beauty Solution. El menos es más es su máxima, pero esto no significa que no sean constantes y muy rigurosas en su rutina de belleza diaria y que no inviertan en tratamientos de belleza profesionales – Sophie Carbonari es la facialista preferida de Caroline de Maigret, Jeanne Damas o Camille Charriere, entre otras–, ya que para ellas son una necesidad y no un lujo.

Parece que tras su paso por París Lilly Collins se ha rendido a esta particular visión de ver el mundo beauty y ha seguido los consejos de la maquilladora francesa Aurélie Payen, que asegura que el cuidado de la piel es el ritual diario más importante antes del maquillaje. Durante el tiempo que han estado trabajando juntas la profesional del makeup ha aplicado sobre el rostro de la actriz el tónico Facial Herbal de Quantum Botanika, que refresca y revitaliza el cutis cansado, para añadir después una mezcla compuesta por Hydrating Gel y unas gotas de aceite Signature Facial Oil ORAC, ambos de la misma firma, creada por la facialista con base en Londres Nataliya Robinson. Un toque de bálsamo labial Lip Gold 24 Karat, también de Quantum Botanika, y los parches para ojos de hidrogel de Collagena Paris ponen el broche final antes del maquillaje.

Diorshow Pump n Volume HD de Dior (36,99 €). Hydrating Gel de Quantum Botanika (72 €). Glow Drops de Dra. Barbara Sturm de (125 €, en Laconicum). Lipstick, tono Teddy Velvet, de M·A·C (19,95 €). pinit

El je ne sais quoi de la belleza de las francesas radica en un maquillaje fresco y natural durante el día, tal y como luce Lily en las escenas de la serie Emily in Paris. Ella lo consigue combinando unas gotas de Glow Drops de Dra. Barbara Sturm con la base de maquillaje Vitalumière Aqua de Chanel, un toque del rubor en crema de Tom Ford y dos capas de la Máscara Diorshow Pump n Volume HD. Y para los labios el perfilador Lip Cheat Pillow Talk de Charlotte Tilbury y la barra de labios mate, en tono tono Teddy Velvet, de M·A·C.

Eso sí, cuando cae la noche las parisinas se permiten alguna concesión de color en labios u ojos, aunque rara vez maquillan ambos al mismo tiempo. El labial Matte Trance Lipstickde Path McGrath Labs, en Fiery Orange Red, se encarga de poner ese irresistible charme a los labios de Lilly y el Brow Gel de Anastasia Beverly Hills de mantener las cejas de la intérprete en su sitio.