30 oct 2020

Compartir en google plus

Largo y tendido hemos hablado sobre los usos del sérum, para qué sirve y por qué no puede faltar en nuestra rutina de cuidados faciales. Descartarlo no es una opción tengas la piel que tengas, por lo que siempre es buen momento para conocer a fondo sus beneficios y otros secretos de su sorprendente versatilidad. Para descubrirlo todo hemos contado en directo, en el Instagram de Mujerhoy, con María Fernández-Rubíes -de quien ya conocemos algunos de sus mejores trucos de maquillaje- y con la maquilladora oficial de Estée Lauder y habitual de los espectaculares looks de belleza de las influencers, Paula Marcos.

Juntas, en una charla para Mujerhoy, han desmitificado algunas cuestiones sobre este potente concentrado de activos que se puede aplicar en todos los tipos de piel y a cualquier edad, es más, cuanto antes mejor. Como referente: el clásico Advanced Night Repair de Estée Lauder con una fórmula antiedad mejorada que trabaja a fondo sobre el rostro.

Video: Así fue el encuentro entre María Fernández-Rubíes y Paula Marcos maquilladora oficial de Estée Lauder

"Es un sérum reparador que funciona en todo tipo de pieles porque está libre de aceites, entonces lo puede usar tanto una piel seca como una mixta o grasa, y además es para todas las edades. El beneficio de la reparación nos viene bien a todos. Desde el primer momento en el que empiezas a usar una crema ya puedes empezar a utilizar perfectamente este suero", explica la experta.

¿De día y de noche? "Sí, por la noche nos va a ayudar en la reparación natural de la piel para así despertarnos con un rostro mucho más luminoso e hidratado. Por el día nos protege de todos los daños medioambientales como la polución o la luz azul", uno de los principales factores del envejecimiento.

Sérum Advanced Night Repair de Estée Lauder. pinit

A la hora de aplicarlo no es necesario utilizar una gran cantidad de producto, con unas gotas es suficiente. Hazlo después de la limpieza facial y antes de la crema hidratante, así conseguirás sellar todos sus beneficios en el interior de la piel. Hidrata, aporta firmeza y jugosidad, alisa arrugas, ilumina, minimiza los poros... Para María Fernández-Rubíes es un imprescindible: "Me va muy bien. Con mi reciente maternidad me noto la cara muy cansada y seca y gracias a este suero mi piel se vuelve más jugosa".

Pero lo mejor de todo es que aún se le pueden dar más usos: se puede aplicar sobre el maquillaje en cualquier momento para refrescar el pigmento y que no se cuartee, y también se puede mezclar con la base y con el corrector para que no se marquen las líneas de expresión y se consiga un efecto buena cara al instante.

¿Otro truco más? Que también funciona como un perfecto iluminador de urgencia sobre la zona alta de pómulos, la nariz o el arco de las cejas gracias a su rápida absorción y a textura ligera. ¡Maravilla! Consíguelo en Sephora por 64,99 euros y empieza a mimar el cutis desde ya.