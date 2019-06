11 jun 2019

El rostro liso y perfecto de María Fernández-Rubíes no guarda secretos de los que nunca hayas oído hablar. Su cuidado es tan sencillo como aplicar su sérum favorito antiedad, contorno de ojos y crema hidratante antes del maquillaje, y limpiador + agua micelar para desmaquillarse todas las noches.

Dos pasos fundamentales para esta apasionada del makeup que se ha convertido en la nueva imagen de la colección Orgasm de NARS, una línea superjugosa y refrescante en edición limitada para este verano que contiene una paleta de sombras de ojos, un iluminador extrabrillante, un colorete rosado y un gloss efecto 3D para unos labios voluminosos. Estos son los mejores trucos que María Fernández-Rubíes guarda en su neceser.

María Fernández-Rubíes, imagen de la edición limitada de la clásica colección 'Orgasm' de NARS. pinit cortesía nars

Mujerhoy ¿Qué significa el maquillaje en tu vida? ¿Podrías vivir sin él?

María Fernández-Rubíes A mí personalmente me encanta maquillarme, disfruto mucho probando cosas nuevas, y nunca me da pereza, con lo que creo que no, no podría vivir sin él. Me divierte demasiado.

MH ¿Cuál es tu makeup ideal para el día a día? ¿Y para un evento especial? MFRubies Para el día a día: piel muy hidratada, un poquito de base de maquillaje (que no cubra demasiado), polvos de sol, colorete, corrector de ojeras, highlither en las zonas clave, un eye liner discreto, máscara de pestañas y cejas marcadas. Para un evento especial: sería el mismo makeUp que para mi día a día pero destacando más la mirada con un eye liner más marcado, mayor cantidad de máscara de pestañas, y sombras en el párpado móvil de algún color guay arriesgando un poco si la ocasión lo permite. MH Cuáles son tus tips para un maquillaje rejuvenecedor MFRubies Creo que es súper importante tener la piel hidratada (efecto jugosa), no utilizar mucha base de maquillaje (a mi personalmente no me gusta que me cubra porque entonces no se me ven las pecas..) y utilizar un colorete marrón-rosa.

Colorete Blush Orgasm de NARS, el más vendido de Estados Unidos. (40 euros). pinit cortesía nars

No cambiaría nada del día de mi boda".

MH ¿Algún consejo de maquillaje para novias que aprendiste el día de tu boda? ¿Cambiarías algo?

MFRubies Del día de mi boda no cambiaría nada,considero que iba muy yo y al final creo que es lo importante: ser tú misma.

MH Maquillaje favorito: mate o glow

MFRubies Sin duda, glow.

MH Cuál es la mejor forma de sacar partido al glow de la nueva colección Orgasm de NARS

MFRubies Para aplicar el colorete, yo primero sonrío y lo aplico con toques suaves con una brocha gruesa siguiendo la línea del pómulo, desde la sien.

Iluminador Liquid Highlighter Orgasm. (32 euros). pinit cortesia nars

MH Elige un color de labios del que nunca te cansarías y su textura

MFRubies Me encantan las barras de labios en tonos marrones o burdeos y en cuanto a la textura, prefiero que sean mate.

MH ¿Tienes algún truco para que luzcan más voluminosos?

MFRubies Aplicar un bálsamo de labios como el Afterglow Lip Balm de NARS después de aplicar la barra de labios.

Gloss oil-Infused Lip Tint Orgasm de NARS. (26 euros). pinit cortesía nars

MH Vas a una isla desierta y solo puedes elegir un producto de maquillaje, ¿cuál sería?

MFRubies Mi kit de cejas, no puedo salir de casa sin tener las cejas perfectas.

MH Se acerca el verano... ¿te maquillas para ir a la playa?

MFRubies No suelo maquillarme, pero sí que a veces me pongo máscara de pestañas y me marco las cejas. Como te decía antes: no puedo salir de casa sin tenerlas perfectas.

María Fernández-Rubíes opta por las sombras de ojos bronce para los ojos marrcones y unas cejas muy marcadas. pinit cortesía nars

MH Cuáles son tu colores de sombras favoritas para los ojos marrones

MFRubies Me gustan mucho las sombras marrones en tonos dorados-bronce. Y también las rosas, como las de la Endless Orgasm Palette. Siento que me favorecen.

Sombras de ojos NARS Endless Orgasm Palette Product Image. (45 euros). pinit cortesía nars

No te pierdas...

- María Fernández-Rubíes se apunta a la manicura de moda que está arrasando entre las famosas

- María Fernández Rubíes tiene el mejor truco para dar volumen a los labios

- María Fernández-Rubíes revela su secreto para cuidar el cabello y conseguir un pelazo