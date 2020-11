3 nov 2020

Tanto la manicura semipermantente como las uñas de gel son perfectas para lucir un nail art impoluto durante, al menos, dos semanas. Pero transcurrido este tiempo el crecimiento de las uñas obliga a volver al salón de belleza para retirar el esmalte –con este truco conseguirás salvar tu manicura unos cuantos días más–. La nueva manicura natural que, previsiblemente sustituirá a la francesa, es la solución para presumir de manos perfectas durante mucho más tiempo.

Creada por la experta en uñas Fariha Ali y bautizada como manicura de leche de avena, Rumer Willis ha sido la primera famosa en lucir este aspecto minimalista. Esta consigue que las uñas tengan un aspecto muy natural y real (parecen como si solo llevasen una capa de brilo), a pesar de que están hechas con extensiones de gel.

Sus puntas, de un tono ligeramente blanquecino que recuerda al color que tiene la leche de avena, son iguales que las uñas naturales. De ahí que sean la opción perfecta para las mujeres que quieran llevar las manos bonitas sin necesidad de añadir un nail art llamativo, ni de tener que acudir al salón con mucha frecuencia.

La propia Fariha compara este concepto de uñas de leche de avena al del look de maquillaje no make up, ya que con ambos conceptos se consigue realzar lo que tenemos en vez de ocultarlo. Para ello tan solo hay que utilizar un gel que, en vez de ser transparente será de un tono blanquecino, y con el que se consigue aportar un extra de longitud y de dureza a las uñas.