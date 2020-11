4 nov 2020

Compartir en google plus

Esta es la triste historia de una piel sensible con rosácea y tendencia acneica (¿alguien da más?) que desde que llegó la mascarilla se ha alterado hasta tal punto que la rojez se ha quedado para siempre y no hay crema, tratamiento, sérum o agua termal que lo resuelva. Una buena limpieza es clave en estos momentos, queridas lectoras: se acabó eso de utilizar una toallita desmaquillante de forma perezosa al llegar a casa. Las minuciosas, aquí, ganan: bálsamo desmaquillante y después agua micelar con un algodón son las bases de una piel limpia. Sin embargo, ahora más que nunca, la rutina de antaño no funciona si pasas muchas horas con la mascarilla puesta.





VER 8 FOTOS Ocho cosméticos con ácido salicílico para acabar con los granitos

La barbilla, la mandíbula y las mejillas están sufriendo más que nunca y nuestro ritual beauty se tiene que adaptar (también) a esta nueva normalidad. Productos ligeros que no aporten un extra de grasa a la piel y cremas con principios activos que traten el acné y las impurezas son la clave en esta nueva era. Sin embargo, el secreto para olvidarte del maskné no está presente únicamente en los productos que incorporas en tu rutina de día y de noche, sino también en lo que haces antes de ponerte la mascarilla. Sí, hay un betahidroxiácido que puede mejorar los brotes de acné si lo pulverizas sobre tu mascarilla y lo dejas secar antes de ponértela.

Se trata del ácido salicílico, un compuesto antibacteriano que ayuda a controlar las imperfecciones, las espinillas y el acné que se ha convertido en el favorito de Instagram para luchar contra los temidos brotes. Incluso la misma Sandra Lee (una sola palabra: Pimple Popper) lo recomienda, ya que la piel está expuesta a un clima de humedad creado por la mascarilla que no hace más que irritarla. “Mi mejor consejo es pulverizar un spray de ácido salicílico de el interior de la mascarilla antes de ponértela. Hay que esperar un poco a que se seque”, nos contaba hace una semanas.

Y es que, no puede haber peor tándem para la piel: sudor, maquillaje y poros bloqueados debajo de la mascarilla. Esta combinación es incluso peor que cuando te escribe tu ex. Aunque ahora con este truco, la situación mejorará notablemente. Palabra de Instagram y sobre todo, de la dermatóloga más famosa de la televisión.