3 jun 2020

Gracias a la transparencia de las redes hoy sabemos de los constantes cuidados que las famosas de Hollywood dedican a su piel, sobre todo la de su rostro. Es incontestable: por mil motivos, difícilmente podríamos cualquier de nosotras acercarnos a ese nivel de mimo. Sin embargo, sí podemos tomar nota de los principios activos que están en la base de sus tratamientos para introducirlos en nuestra dieta cosmética diaria. Joanna Vargas, facialista de Emma Roberts, Julianne Moore o Naomi Watts, nos ha resuelto la difícil tarea de decidir qué ingredientes tenemos que elegir para conseguir un resultado óptimo en nuestras cremas y sérums. El objetivo: una piel sana y radiante.

Julianne Moore tiene una piel asombrosa a sus 59 años.

Joanna Vargas aconseja a sus famosas clientas tratamientos 360 grados: incluyen una alimentación sana, dos litros de agua mínimo al día, tantas horas de sueño como sea posible, ejercicio y mínimo estrés. No le gusta sobrecargar la rutina de cosméticos. Por la noche, solo recomienda una limpieza con un producto suave y algún producto (crema, aceite, serum) con retinol. Y por la mañana, tras la limpieza, una hidratante con vitamina C. Para Vargas, la combinación de retinol y vitamina C asegura una piel luminosa y brillante. Además, añade un cosmético con ácido hialurónico, el súper hidratante que deja la piel aterciopelada.

Naomi Watts es una de las actrices que confían en Joanna Vargas.

Vargas, la facialista de cabecera de las actrices que más brillan en la alfombra roja, señala dos principios acivos más que podemos tener en cuenta. Además de aconsejar dos exfoliaciones a la semana y una mascarilla semanal, Joanna Vargas señala la niacinamida (o la vitamina B3) como el ingrediente antimanchas, antioxidante, iluminador y antiinflamatorio que crea una barrera protectora en la piel y controla la producción de grasa. Por último, insiste en el protector solar con un factor mínimo de 30, aunque lo idea es llevar una pantalla total. Recuerda: aunque no luzcan los rayos del sol, tu piel agradecerá esta barrera de protección. No la olvides.