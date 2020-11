23 nov 2020

Rosie Huntington-Whiteley es una de las mujeres más seguidas en redes y sus casi doce millones de 'followers' que acumula en Instagram confirma que su estilo y sus trucos de belleza interesan y mucho. Entre lo último que ha compartido, además de conocer cuál es el labial que lleva en el bolso para retocarse rápido, la modelo ha detallado cómo ha conseguido deshacerse del acné. Hace unos días, era Hailey Bieber quien enseñaba su truco para evitar los granitos y ahora ha sido Rosie quien ha demostrado que las modelos también tienen pieles perfectamente imperfectas.

"Después de haber tratado con una piel propensa al acné toda mi vida adulta, tengo que decir que una gran rutina de cuidado de la piel a la que me apego diligentemente a lo esencial", comenzó explicando a sus seguidores Rosie Huntington-Whiteley. La modelo confesó que actualmente está usando una línea completa de ZO Skin Health que "ha cambiado completamente mi piel". Y es que, la firma tiene productos dedicados especialmente al tratamiento del acné como este sérum para el afinamiento del poro, el control de la grasa y la mejora de la textura.

"También me encantan los productos de Is Clinical y de Face Reality Skincare", propuso como buenas marcas con las que tratarlo. Además, explicó lo importante que es para ella la limpieza facial y que lo hace "utilizando un paño facial antibacetrail limpio de Resore". Además añadió que solo usa "productos de maquillaje y cuidado de la piel no comedogénicos", refiriéndose a aquellos ingredientes que producen imperfecciones (puntos negros, barritos, espinillas) debido a que obstruye los poros de la piel.

Por último aconsejó: "La terapia de luz, los retinoides, los peelings químicos y los tratamientos con láser también pueden ser de gran ayuda cuando se busca el consejo de un profesional".