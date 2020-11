25 nov 2020

¿Cuántas veces te ha recomendado una crema “ideal” una amiga y no te ha gustado nada? Y es que lo que le va bien a una persona puede no funcionarle bien a otra, por eso nada mejor que tener tu propia fórmula personalizada. Ahora, además, para disponer de una crema a tu nombre no necesitas ser una celebrity. La llamada cosmética adaptativa ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en toda una realidad al alcance de todos.

Las fórmulas personalizadas están especialmente indicadas para pieles sensibles.

Radiografía digital

El primer paso para fabricar una crema individualizada es contar con un diagnóstico de la piel, algo que ya se realiza por medio de la tecnología digital. Gracias a algoritmos que analizan distintas variables, es posible diseñar cientos de fórmulas diferentes elaboradas con extractos marinos, botánicos, péptidos, etc. y desarrollados mediante biotecnología y activos de ingeniería molecular para estimular funciones específicas de la piel.

Vichy ha creado SkinConsult AI; Olay, Skin Advisor; y La Roche Posay, Effaclar Spotscan, herramientas que permiten conocer el estado de la piel de manera digital. Solo tienes que rellenar un test y hacerte un selfie para disponer de un producto o una rutina de belleza específica para tus necesidades. Y no temas, detrás de estas sofisticadas máquinas prescriptoras están expertos dermatólogos que asesoran en el desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial que escanean tu cutis.

Protocolo a tu medida

La clasificación tradicional de la piel en seca, grasa y mixta hace tiempo que quedó superada, y la cosmética individualizada viene a confirmarlo. “Las ventajas de la personalización estriban en que se pueden seleccionar los principios activos y las concentraciones más adecuadas para conseguir el efecto que se pretende. Esto, además, te permite combinar ingredientes que a veces no están presentes en las formulaciones comerciales. El resultado es un traje a medida que se adapta perfectamente a cada paciente, no solo en función de su tipo de piel, sino también de los problemas que tenga en ese momento (deshidratación, descamación, falta de luminosidad, manchas...)”, explica la doctora Natalia Jiménez, dermatóloga del Grupo Pedro Jaén.

La customización cosmética es, además, especialmente interesante para quienes tienen la piel sensible, ya que se pueden evitar reacciones adversas, según la experta. Pero no siempre es preciso acudir a un médico. En el mercado hay todo un abanico de opciones. El modelo de CUSTOM D.O.S.E, de SkinCeuticals, es un servicio a medida que combina ingredientes de alta potencia con la experiencia profesional para conseguir un sérum personalizado.

Y también hay soluciones mixtas, a medio camino entre lo que puedes encontrar en la perfumería y la fórmula magistral. Son los tratamientos que ofrecen algunas marcas de alta calidad, que permiten que te confecciones tú misma tu crema, añadiendo a una hidratante base varias gotas de determinados boosters que contienen activos específicos para cada una de los problemas cutáneos que quieras corregir.

El laboratorio en casa

Lo mismo que te preparas por las mañanas un café de máquina, ahora puedes hacer lo propio con la crema que te aplicas en la cara y elaborarla a tu gusto. Dos dispositivos están a la vanguardia en esta nueva forma de entender la cosmética. Lesielle, recién lanzado, es un dispensador-mezclador que permite combinar 26 hidratantes y 16 cápsulas de activos ultraconcentrados (desde 110 €). Perso, creado por L’Oréal, con sus 16,5 cm de alto y 450 gramos de peso, ofrece fórmulas a medida y al momento.

Beauty coach

Las videoconferencias médicas son el futuro, y la dermatología está a la vanguardia en esto. De hecho, ya en 1991 Ángela Navarro implantó un método online para el diagnóstico cutáneo. Hoy la tecnología ha sofisticado estos sistemas telemáticos y uno de los más novedosos es Codes ID Cosmetics, creado por Mónica Rangel, farmacéutica experta en cosmética, analista clínico y miembro de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos. A través de consultas virtuales, la especialista diseña programas cosméticos integrales y singularizados (60 minutos / 60 €).