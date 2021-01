4 ene 2021

Jennifer Lopez no es la reina del efortless precisamente. Ella es una auténtica diva y de ahí que sus looks de belleza sean pura fantasía y derroche de glamour; siempre unidos a un acabado glow, firma indiscutible del sello J.Lo. Tanto los polvos bronceadores como el iluminador son dos de sus productos de maquillaje preferidos sin los que no puede vivir para lucir una piel luminosa y rejuvenecida, pero ¿qué pasa cuando llega a casa y tiene que desmaquillarse? Ella utiliza los productos limpiadores de su nueva marca de belleza, que ha salido a la venta oficialmente hace tan solo tres días.

La cantante ha publicado en su cuenta de Instagram un tutorial en el que muestra cómo elimina todo el maquillaje de su cara después de subirse al escenario. “Todavía tengo todo el maquillaje que he usado para mi actuación puesto. Como podéis ver es mucha cantidad y estoy lista para eliminarlo todo”, asegura ella. Después, coge su limpiador That Hit Single Cleanser y lo aplica sobre su rostro, previamente humedecido con agua. “Tiene una textura perfecta y la cantidad adecuada es la equivalente a una moneda de veinticinco centavos” añade. Al terminar aclara y podemos ver cómo su piel está completamente limpia, a excepción del delineador waterproof que lleva en la línea de agua del ojo.

Y para demostrar la eficacia del limpiador de su marca, Jennifer se seca la cara con una toalla Blanca mientras añade: “Siempre me queda un poco de maquillaje en el cabello, pero mi piel está completamente limpia”. Tras ello se aplica el sérum That Jlo Glow, que asegura que se reformuló 23 veces hasta dar con el producto perfecto. “Quería que tuviera un efecto tensor y de brillo instantáneo”, añade.

La cantante, de 51 años, completa su rutina de cuidado de la piel con That Blockbuster Cream, con ingredientes como ácido hilaurónico, escualeno, manteca de karité y el exclusivo complejo de oliva de la firma, que hidratan, calman e iluminan. Así, por la mañana Jennifer se despierta siempre con buena cara.