Jennifer Lopez es como el buen vino: mejora considerablemente con los años. A pesar de haber soplado 51 velas el pasado mes de agosto puede presumir de tener un cuerpo mejor que cuando era una treintañera, una piel joven y radiante donde las arrugas, flacidez y falta de luminosidad propias de la edad no tiene cabida, y una melena con un volumen y brillo de escándalo; aunque para ser sinceros hay que admitir que para el estilo XL de esta última (la lleva por la cintura) su peluquero de cabecera, Chris Appleton, ha recurrido a la ayuda de las extensiones.

La cantante es la reina del autocuidado, ya que prioriza una buena rutina de sueño, lleva una alimentación saludable, practica ejercicio todos los días y sigue una exhaustiva rutina de belleza diaria en la que incluye suplementos alimentarios para que su cabello esté sano y fuerte y su piel jugosa y rejuvenecida.

Después de tantos años cambiándolo de aspecto y abusando de las herramientas de calor, el cabello de JLo estaba demasiado estropeado, por lo que ella no paró hasta encontrar una solución para devolverle el volumen y el brillo perdidos a su melena. Por eso ella decidió probar el tratamiento para cuero cabelludo Minoxidil 2% Hers, de Him & Hers. “Desde que lo uso mi cabello está más grueso y ha crecido alrededor de diez centímetros en los últimos seis meses”, asegura ella.

La intérprete de Pa’ Ti lo combina con el champú , el acondicionador y el suplemento de biotina de la misma marca, qeu se presentan a modo de golosinas, para obtener unos resultados más eficaces y duraderos. Lo mejor es el precio del kit SOS para salvar la melena, que cuestan tan solo 44 dólares, que son unos 37 euros. “Son cosméticos muy básicos y limpios, ya que en su fórmula tan solo están presentes los ingredientes adecuados. No es nada demasiado elegante y perfumado. Es simplemente bueno”, comenta Jennifer.

La compañía americana Him & Hers brinda acceso asequible a productos y médicos de alta calidad para ayudar a todo el mundo a cuidarse, con la que colaboran Jennifer y su rometido, Alex Rodriguez. “La vimos como una empresa que ofrecía un enfoque moderno para la salud y el bienestar de una manera responsable y accesible. Es maravilloso ser parte de ello”, ha declarado ella.