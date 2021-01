19 ene 2021

Ana Milán no solo ha conseguido conquistarnos con una rutina de belleza de altura gracias a estas ampollas antiedad con las que frena la aparición de arrugas o a esta crema barata y nutritiva con las que combate las largas horas de rodaje que tanto le resecan la piel. Si hay algo de lo que tenemos que hablar (seriamente) es de las cejas perfectas a lo Dita Von Tesse que se han convertido en todo un icono en su look de belleza. Por no hablar del efecto rejuvenecedor que consigue al dibujarlas y rellenarlas así de bien.

Con un diseño fino y arqueado como el suyo, la actriz juega con el grosor y la intensidad del color en función del estilo de maquillaje que quiera conseguir. Y aunque ella no nos lo ha confesado, hemos reunido los mejores lápices de cejas y otros productos que podría tener en su neceser cada vez que crea esa mirada de impacto.

Comenzamos con el clásico Signature Brow de KVD Vegan Beauty (20,99 euros en Sephora), un lápiz para cejas vegano de alta precisión con una punta ultrafina ideal para dibujar trazos muy sutiles y limpios de forma fácil. Además combina un cepillo para darles la forma a conseguir y obtener un resultado natural. Su fórmula waterproof deja las cejas intactas durante horas y su color modulable permite superponer sus 7 tonos diferentes para personalizar las cejas al gusto.

Seguimos con otro best seller para las cejas, el Microfilling Pen de Benefit (27,99 euros en Benefit), un lápiz con efecto micropigmentación que dibuja tres trazos muy naturales de una sola pasada imitando perfectamente a cada pelito de la ceja. Está disponible en cuatro tonos diferentes y la fórmula de su tinta traslúcida se mimetiza con las cejas al instante.

Para un resultado diferente: Double Down de Urban Decay (28,99 euros en Sephora). Un kit para cejas que contiene un dúo de gel y polvo que dura hasta 16 horas intacto incluso después de una sesión de gimnasio. Da forma a las cejas con la cera y séllalas con el polvo con color. Hazlo con el pincel de doble punta con cepillo y pincel para facilitar el maquillaje de cejas.