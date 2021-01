19 ene 2021

Si quieres acabar con los signos de la edad, además de incluir en tu rutina de belleza una crema hidratante que elimine las arrugas como estas cuatro made in Spain, es recomendable recurrir a otros productos como la mascarilla rejuvenecedora que usa Jennifer Lopez y, sobre todo, a tratamientos en un centro de estética. Y aunque estos últimos no suelen ser aptos para todos los bolsillos, debes saber hay algunos que no requieren continuidad para ser efectivos, por lo que uno al año no hace daño. Y es lo que ocurre con el que se hace Nieves Álvarez.





VER 11 FOTOS Las diez mejores cremas con colágeno para rostro y cuerpo que mejoran la elasticidad de la piel y te quitan años

La modelo ha querido compartir con sus seguidores uno de sus trucos para lucir así de espectacular. A sus 52 años, la también presentadora es una de las mujeres más bellas de nuestro país y si figura y piel envidiable no solo se debe a la genética y el esfuerzo constante de un buen entrenamiento y una alimentación saludable, sino también al uso de tratamiento estéticos.

"Una vez al año me cuido con el tratamiento Ultherapy de Felicidad Carrera. Ayuda a mi piel a mantenerse firme tras una única sesión. ¡Sin cirugías, ni incisiones!", escribió Nieves junto a una imagen recibiendo esta maravilla de tratamiento.

Video: 3 cremas ultra hidratantes para un rostro radiante

Se trata, como explican desde el propio centro, de un lifting sin cirugía, una opción no invasiva que ayuda a mantener la piel firme, joven y tersa en una única sesión. Llega a las capas más profundas de la piel, al nivel llamado SMAS, y genera puntos de micro-coagulación que compactan el tejido y reorganizan las fibras de colágeno para conseguir un efecto lifting y combatir el descolgamiento. Además, no se necesita ningún tipo de preparación previa ni recuperación posterior.

El resultado después de este tratamiento será un efecto tensor moderado tras la sesión, aunque habrá que esperar 2 o 3 meses para comenzar a ver los resultados reales que serán definitivos a los 6 meses, momento en el que se obtendrá el efecto máximo que dura entre un año y año y medio. ¡Maravilla!