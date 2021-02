6 feb 2021

Compartir en google plus

Hay tres tipos de personas en el mundo. Las que se lavan la cara con jabón de manos. Las que siguen una rutina facial minimalista (véase agua micelar y crema hidratante) y las que tiran la casa por la ventana cuando se trata del cuidado de la piel. Una servidora se debate entre el segundo y el tercer tipo de persona. ¿Menos es más? No sé, no sé... la que de verdad no sigue esta premisa es Anabel Pantoja, que a través de sus stories de Intagram ha desvelado qué productos utiliza todos lo días para tener una piel hidratada y sin imperfecciones.

Y nosotras, que amamos a Anabel sobre todas las cosas desde que se convirtió en icono (sobre todo, cuando hace unos días lució como una Diosa un traje de Primark) fitness por excelencia en la cuarentena, hemos investigado. Y sabemos por qué lleva a cabo esta rutina todos los días nada más levantarse.

Se trata de la rutina facial de la firma Bellavia una marca de belleza con productos naturales que triunfa en Instagram. Los productos favoritos de la sobrínisima de la tonadillera más famosa de España son cuatro: un gel limpiador de vainilla que se aclara con agua, un tónico regenerante, antibacteriano y calmante para terminar de limpiar la piel, una crema hidratante y un contorno de ojos.

El pack que está de rebajas (cuesta 109,90 euros) también incluye un cepillo facial para llevar a cabo una exfoliación ligera una vez por semana y un turbante para no mancharte el pelo cuando llevas a cabo la rutina facial. Esta gama de productos hidrata en profundidad, es apta para todo tipo de pieles y tiene una textura muy ligera y de rápida absorción en el caso de la crema de día y el contorno de ojos, lo que permite aplicar maquillaje sin tener que esperar a que el producto se absorba por completo. ¿Un plus? La hidratante contiene un complejo de lipoaminoácidos agregado que previene eficazmente el acné y las impurezas además de proteger la piel de las bacterias y la contaminación.