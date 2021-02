4 feb 2021

Compartir en google plus

Nos encantan esos looks que valen para todo tipo de siluetas, tallas y cuerpos y que además son muy ponibles (y baratos, todo hay que decirlo). Y este último que ha compartido Anabel Pantoja lo tiene todo para hacernos felices. ¿Qué más se puede pedir? La influencer escogió para salir en televisión un conjunto tipo traje que ha comprado en la nueva colección de Primark y que nos ha hecho olvidarnos de las chaquetas de punto del gigante británico.





VER 8 FOTOS Primark tiene los ocho tipos de vaqueros que mejor sientan tengas la talla que tengas (y todos cuestan menos de 20 euros)

Anabel escogió un look de esos que demuestran que se puede ir súper cómoda, pero con mucho estilo y no morir en el intento. ¿Cómo lo hizo? Con un conjunto de chaqueta y pantalón ene color beige claro de Primark. Se trata de una especie de traje formado por una chaqueta tipo gabardina fluida corta con solapas XXL y un cinturón que hace que sea un modelo cruzado ideal y un pantalón de pinzas de talle alto en el mismo color.

Un traje que nos ha encantado y que, por supuesto, hemos ido ya en su búsqueda. ¿La mala noticia? Que en la página web de Primark no está y no sabemos cuanto cuesta. Aunque conociendo los precios que suele tener la firma, estimamos que las dos piezas rondarán los 30 euros en conjunto. ¡Un chollo! Además, nos encanta como lo ha combinado Anabel que ha añadido una camiseta blanca y unas zapatillas a juego dando así ese toque 'sport' para hacer de este look más elegante, uno apto para el día a día. ¡Nos encanta!