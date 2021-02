8 feb 2021

Los expertos en belleza coinciden: la limpieza es el paso fundamental de cualquier rutina beauty diaria. Y también están de acuerdo en que el sérum es un gesto muy importante antes de aplicarse la crema. De hecho hasta la mismísima Isabel Preysler ha hablado recientemente de su sus bondades en su Instagram. Encuentra el que más se adapte a tus necesidades (hidratante, antioxidante, antiedad, iluminador…), aplícalo a diario y notarás enseguida que tu piel mejora considerablemente.

Antiimperfecciones

Este producto recién llegado al mercado está especialmente indicado para pieles adultas (mayores de 25 años) con imperfecciones, pieles grasas con marcas como cicatrices o hiperpigmentación, pieles grasas con finas líneas y textura irregular, y pieles con puntos negros y espinillas. En la formulación de Effaclar Sérum Ultra Concentrado, de La-Roche Posay, destacan el ácido glicólico, que renueva y alisa la piel, recude las marcas y unifica el tono; niacinamida, que calma y refuerza la barrera, cutánea; ácido salicílico, que exfolia, reduce las imperfecciones y a desobstruye los poros, y agua termal de La Roche-Posay, que proporciona una acción antioxidante y calmante.

Effaclar Sérum Ultra Concentrado de La-Roche Posay (29,90 €).

Antioxidante

El Sérum Regenerador C+E TimeWise, de Mary Kay, combina tres fuentes diferentes de vitamina C: vitamina C pura + vitamina E encapsulada, vitamina C oleo-soluble y extracto de amla o grosella india. Este cóctel potencia los efectos antioxidantes y defiende la piel del envejecimiento prematuro. El resultado es una piel firme y luminosa.

Sérum Regenerador C+E TimeWise de Mary Kay (65,50 €).

Superhidratante

Isotonic Hydra-Serum, de Oskia, hace lo mismo que las bebidas isotónicas: repone los nutrientes vitales, equilibra la hidratación, recarga los electrolitos y energiza. Su particularidad es que bio-hackea las células de la piel para impulsar y apoyar su propia producción de ácido hialurónico celular en lugar de limitarse a suministrarlo como un ingrediente. Y lo logra gracias a su compuesto de 16 activos sinérgicos y aminoácidos que proporcionan hidratación y reducen las arrugas.