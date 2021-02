25 feb 2021

A veces nos centramos demasiado en los diversos tratamientos para mantener nuestra piel tersa y sin arrugas y nos olvidamos de que es tanto o más importante mantener nuestro rostro limpio. Cremas, sérums, contornos de ojos, aceites... todo eso es muy importante, pero si no hacemos una correcta limpieza facial previa al tratamiento, es como si no hiciésemos nada. Y no, lo sentimos, no vale con lavarte la cara con agua, necesitas un producto (o varios) específicos para tu piel.

María Pombo, una gran conocedora del mundo beauty, nos ha mostrado los productos con los que cuida su rostro. Se trata de un agua micelar desmaquillante, una espuma limpiadora suave y un tónico purificante, todos de la marca Clarins.

La influencer comienza su rutina desmaquillando su rostro con el agua micelar, enriquecida con extractos de genciana amarilla bio y melisa bio, que elimina el maquillaje de forma suave y rápida preservando la microbiótica cutánea.

El siguiente paso es la limpieza del rostro con la espuma limpiadora suave y purificante formulada con extracto de saponaria bio en lugar de jabón. Esta planta tiene propiedades limpiadoras y emulsionantes ideales para limpiar tu piel con suavidad.

Termina su limpieza aplicando el tónico purificante para pieles grasas que ayuda a restaurar la microbiótica cutánea gracias a sus ingredientes marinos y polifenoles de azafrán. Además reequilibra la piel, dejándola suave y bella a la vez que minimiza los poros.

Como hemos dicho antes, los tres productos son de la marca Clarins y cuestan 27 euros cada uno, pero cuentan con un 20% de descuento si te unes a su web, con lo que te costarían 21,60 euros cada producto.

Si quieres seguir el ejemplo de María Pombo pero no te convence esta marca, no te preocupes, porque te damos otras opciones para que tu rutina de limpieza facial sea completa.

Puedes sustituir el agua micelar desmaquillante de Clarins por una de Yves Rocher, que desmaquilla y purifica la piel. Es refrescante y retira las impurezas y el maquillaje limpiando suavemente tu piel dejándola matificada. Es mucho más asequible, ya que sólo cuesta 4,95 euros.

A continuación puedes usar la espuma limpiadora y purificadora de Mádara, que deja atrás las impurezas, los restos de maquillaje que pudieran quedar dejando la piel purificada de manera profunda y suave. Su precio es 6,95 euros el envase de 100 ml.

Para finalizar, puedes emplear el tónico purificante de Freshly Cosmetics que refresca, hidrata, purifica y equilibra el pH de la piel. Termina de limpiar tu piel en profundidad gracias a los extractos de lima y la bardana, tonifica la piel y actúa de sebo regulador y calma la piel gracias a los extractos de camomila y aloe vera. Su precio es de 14 euros.

Escojas la marca que escojas, es importante que mantengas tu piel limpia de impurezas y preparada para el tratamiento posterior, así que adelante y no te pongas excusas.