4 mar 2021

Si ya has probado las cremas y los sérums con retinol o con ácido hialurónico para combatir arrugas y manchas en las pieles maduras y acné y marcas en las pieles grasas, y no has obtenido ningún resultado, el ácido glicóligo se convertirá en tu ingrediente estrella para todos los cuidados faciales.

Se trata de un químico exfoliante que le ha ganado la batalla a las fórmulas granuladas y que se ha convertido ya en uno de los activos de belleza más buscados en la red. Y aunque en un principio nació como un tratamiento controlado por dermatólogos, las firmas han incluido este ácido entre sus cosméticos de cabecera con fórmulas muy suaves que llegan hasta las capas más profundas de la epidermis para que el cutis se beneficie de todas sus bondades.

Todos los beneficios del ácido glicólico

¿Qué es el ácido glicólico? Es un alfa hidroxiácido (AHA) que proviene de productos naturales como la uva, la manzana, la naranja y la caña azúcar. Es el ácido con el menor peso molecular, por lo que resulta muy fácil que se absorba con gran rapidez y actúe de forma instantánea en las capas más profundas de la piel.

El glicólico lo tiene todo. Es un perfecto exfoliante porque elimina las células muertas y las impurezas de forma suave. Es un excelente peeling que regenera la tez y la ilumina al activar el colágeno. Por lo que a su vez, se encarga de las manchas por hiperpigmentación, de las arrugas y la falta de firmeza. Además, elimina el exceso de sebo en el rostro. Sin olvidar que gracias a ese poder regenerante, las marcas de acné y otras cicatrices pueden llegar a desaparecer si se usa regularmente. Los expertos recomiendan utilizarlo de dos a tres veces por semana y nunca usarlo al mismo tiempo que otros retinoides e ingredientes como la vitamina C, aunque todo depende de cada producto.

Sérum con glicólico de baja concentración

Si nunca has utilizado el glicóligo, lo recomendable es comenzar con cosméticos de baja concentración que no irriten inmediatamente la piel. Es cierto que en los primeros usos puede que aparezcan rojeces y ligeros picores que desaparecerán al instante y que después de varios usos dejarán de darse. Antes de utilizar ninguno, es importante localizar el porcentaje de concentración del ingrediente. Según los expertos, por debajo de un 4% se produce una exfoliación muy suave. Entre el 4 y el 20%, mejora notablemente la apariencia de las arrugas y la textura de la piel. Por encima de estos número solo se utiliza con prescripción médica.

El sérum Liposomal Acglicolic de Sesderma (6% de ácido glicólico concentrado) es un antiedad ideal para todo tipo de pieles (excepto para las más sensibles) gracias a su alta tolerancia. Su uso diario hidrata, suaviza, acelera la renovación celular, reduce las arrugas, los granitos y las manchas. Se puede aplicar de día y de noche.

Sérum Liposomal Acglicolic de Sesderma (39,95 euros). pinit

Otra opción, mucho más centrada en las manchas, es el Blanca Serum Despigmentante de Farma Dorsch, que aclara las manchas más oscuras, unifica el tono de la piel y tiene un efecto antienvejecimiento eficaz. Todo gracias a la vitamina C de alta penetración, que reduce manchas de todo tipo y promueve un cutis más hidratado, liso y uniforme. El glicóligo, junto al láctico, favorece la homogenización del tono de la piel por su acción exfoliante y despigmentante.

Blanca Serum Despigmentante de Farma Dorsch. pinit

Para un tratamiento aún más efectivo sobre las pieles grasas, Sébium Night Peel de Bioderma ayuda a renovar el cutis mientras duermes. Contiene un 15% de ácido glicólico por lo que corrige de forma eficaz imperfecciones persistentes. También alisa, afina los poros, unifica el color e ilumina. Aplica todas las noches sobre el rostro limpio durante 4 semanas, enjuaga por las mañanas con agua tibia y descansa al menos un mes entre cada uso.

Sébium Night Peel de Bioderma. (17 euros en la farmacia online) pinit

Este ingrediente también podrás introducirlo en cremas, en ampollas, en tónicos o en tratamientos específico que transformarán por completo tu cutis. ¿Te apuntas?