8 mar 2021

Tras un invierno sobrio (y sombrío) en cuanto a manicuras de la mano de los tonos más atemporales y clásicos como el negro, el granate que quita años o los esmaltes naturales que siguen triunfando en Instagram, con el cambio de temporada es el momento de revisar cuáles son los colores de uñas tendencia que más veremos esta primavera/verano 2021.

Y es que lo creamos o no, la llegada del buen tiempo resulta liberadora en cuanto a juego de colores y diseños que pediremos en los salones de belleza o que crearemos nosotras mismas en casa. Ampliaremos la gama cromática y ya no nos resultará demasiado llamativo un rosa, un azul eléctrico o un verde agua que estilice nuestras manos y de un toque de personalidad a todos nuestros looks de calle (o de oficina).

Eso sí, para guiarnos y no estar completamente perdidas e indecisas a la hora de elegir los colores de uñas que llevaremos en los próximos meses, nos hemos colado en el Instagram de las y los manicuristas más famosos. ¡Dentro manicuras!

Los tonos pastel triunfarán entre los colores de uñas del 2021

Nos pueden surgir muchas dudas entre todos los colores de uñas que serán tendencia esta primavera/verano, pero no con todos los tonos pastel en cualquir versión. Ya sea en una manicura monocolor o en una multi que integre y fusione amarillo, verde, rosa y azul bebé. Sin duda, será uno de los estilos más pedidos y manicuristas de la talla de Betina R. Goldstein ya han empezado a incluirlo en sus últimos trabajos con los esmaltes de Essie.

Nos encanta esta versión con un corte ovalado de largo medio que combina tonos suavizados con otros más saturados. ¡Un acierto para esta temporada!

No pierdas de vista el color de uñas neón

Para las personalidades más atrevidas, el manicurista de Jennifer Lopez y Selena Gómez, Tom Bachik, propone jugar con los colores neón para decorar nuestras manos con la llegada del buen tiempo. "Para celebrar la primavera, vamos con el neón", ha anunciado recientemente en Instagram. Una opción arriesgada que sienta de maravilla a cualquier edad, pero sobre todo, rejuvenece a partir de los 40.

El nail artist propone combinar el rosa y el naranja neón en acabado mate para un resultado de altura. Pero también están disponibles en acabado brillante que va a resaltar cualquier tono de piel ¿Sí o no a esta tendencia?

Azul como el mar azul

Una apuesta segura que nos transporta directamente al verano y a las vacaciones, es el azul saturado del océano. Un color con mucha personalidad que sienta de maravilla a todos los tipos de pieles, pero especialmente a las más bronceadas. Y lo mejor son todas sus posibilidades. Podrás llevarlo sobre la uña completa. También lo hemos visto en una manicura francesa. Y en otros diseños originales como este que propone Hang Nguyen: asimétrico y curvilíneo. ¡Maravilla!

El lila nunca falla

Es la alternativa ideal al verde que no convence para anticiparse a la primavera. Lo relacionamos fácilmente con la lavanda y otras flores de este tono tan favorecedor, sútil y bonito que aporta color sin resultar tan llamativo como los anteriores. El lila es perfecto para quienes quieren cambiar los clásicos sin arriesgar y uno de los favoritos de los manicuristas para acertar en todo tipo de diseños. Aimee Stokes lo tiene claro: elegir el color más claro y dibujar unas uñas largas de corte cuadrado para triunfar. ¿Con cuál te quedas?