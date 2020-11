16 nov 2020

Estamos de acuerdo en que una manicura natural tiene el poder de hacer que las manos se vean elegantes, bonitas y cuidadas sin la necesidad de hacer grandes retoques, ya que este tipo de esmalte disimula a la perfección el crecimiento de la uña.

Son las favoritas de famosas como Tamara Falcó o Ester Expósito, pero la reina indiscutible del estilo y la belleza nos ha dicho que el color tendencia para las uñas este otoño es otro muy diferente. Hablamos de una tonalidad atemporal que Victoria Beckham se hace sin parar y que queda ideal a todas las edades y en cualquier época del año.

Se trata de una que sentaría de maravilla junto al vestido negro midi de su colección que le ha copiado Sfera pero también con looks más casual y cómodos: un color granate que vuelve con fuerza esta temporada en su versión más clásica. Con un diseño medio largo y de forma ovalada, la diseñadora elige siempre la gama del rojo en todas sus versiones porque no falla: estiliza las manos, las rejuvenece y nunca pasa de moda lo lleves cuando lo lleves. ¡Todo un acierto!

Algunas firmas como Chanel también la han incluido en su colección otoño/invierno 2020-2021 y marcas especializadas en esmaltes de uñas, como OPI, sigue incluyendo estos tonos entre sus imprescindibles. Como el Red-y For The Holidays de la Shine Bright Collection, un rojo aterciopelado de larga duración con el que no pasarás desapercibida estas fiestas. Otra compra perfecta es el 161 Redy To Rumble Color&Treat de Essie, que además de dar color a la uña, la deja más resistente gracias al colágeno y a las propiedades del extracto de té verde, que protege las cutículas y repara e hidrata las uñas frágiles.