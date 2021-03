10 mar 2021

Las BB Cream se popularizaron hace unos años gracias a la cosmética coreana. A medio camino entre un producto de maquillaje y uno de tratamiento, la BB Cream aporta color al rostro, unifica el tono, cuida la piel y la protege de los rayos ultravioletas.

Se trata de un bálsamo diseñado para hidratar e iluminar la piel, además de tapar las imperfecciones. Incluso contiene un factor de protección solar, que te protege de los rayos solares y te permite tener una sensación fresca y confortable en la piel. Cuando la BB cream entra en contacto con la piel se transforma en un maquillaje de cobertura ultraligera, que se absorbe rápidamente y proporciona un efecto muy natural.

Beneficios de las BB Creams

Empezamos por lo evidente. Al actuar como una base de maquillaje, la BB Cream también ayuda a disimular las imperfecciones de la piel, como las hiperpigmentaciones y las líneas de expresión. Además, son ligeras y suaves, por lo que su acabado es natural y notarás tu piel más fresca.

Su alto poder de hidratación se prolonga durante todo el día. No solo no notarás sequedad en tu piel, sino que no se cuartea ofreciendo un aspecto luminoso las 24 horas del día. Asímismo, estas cremas contienen un filtro solar protector de efecto antimanchas y actúan evitando la agresión de los radicales libres.

Ahora que ya conoces los beneficios de las BB Cream, hemos seleccionado para ti tres que dejarán tu piel uniforme y radiante mientras la protegen y la hidratan.

Anti-blemish solutions, de Clinique

Este producto dura todo el día resistiendo los pequeños inconvenientes del día a día como la transpiración, el estrés y la fatiga. U fórmula ligera hace que sea fácil de aplicar y reconforta la piel irritada. Precio actual: 10 euros.

La Roche Posay Hydreane BB Cream

BB Cream para pieles sensibles que la perfecciona e ilumina. Los pigmentos minerales BB se funden con la piel dando al rostro un tono uniforme y lleno de luz. Con SPF20. Precio actual: 13,18 euros.

BB Skin Detox Fluid SPF 25

Fluido hidratante embellecedor rico en activos vegetales. Se funde con la piel para devolverle su equilibrio, belleza y frescor originales. Protección SPF 25. Precio actual: 39 euros.