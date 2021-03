12 mar 2021

Solemos centrarnos muchísimo en el cuidado de la piel de nuestro rostro, pero... ¿Qué hay de la del cuerpo? En ocasiones, suele ser el gran olvidado y hay que hacer como Naty Abascal que usa esta hidratante con color corporal y aplicar también productos para su hidratación y mantenimiento. Uno de los requisitos que está cada vez más presente en el cuidado de nuestra piel es el uso de productos naturales. Y, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestros productos de higiene corporal? Meses atrás descubríamos este desodorante sólido de piedra de alumbre y ahora hemos dado con uno que arrasa entre las influencers y que no hará falta que uses a diario.





Hablamos de Nuud, un desodorante sin componentes químicos, residuos, fragancias, alcohol, reacciones alérgicas, sales (de aluminio)... Un producto que es completamente natural y que influencers como Grace Villarreal y Aretha Fusté han recomendado encarecidamente. Fue probarlo y quedar maravilladas con los buenos resultados que ofrece con tan poco uso, ya que tiene una eficacia de entre 3 y 7 días con una sola aplicación. Cuesta 12,95 euros y consigue evita el mal olor neutralizando la bacteria responsable gracias a la microplata. Y aunque hagas mucho deporte o lleves un estilo de vida muy activa, según las opiniones de muchas usuarias, el efecto del desodorante no desaparece. ¡Maravilla!

Otra opción de desodorante natural muy eficaz es la de Cocunat. La firma de cosmética natural también ha sacado a la venta un neutralizador de bacterias que con una sola aplicación consigue una eficacia de entre 2 y 7 días. Cuesta 19,99 euros y controla las bacterias que causan el mal olor, absorbe el sudor y elimina la humedad de la piel.

Por último, recomendamos como otra opción efectiva del cuidado de las axilas, el desodorante de Lancaster. Es el más conocido por sus buenos resultados, tiene un formato en crema y cuesta unos 7 euros. No obstruye los poros, calma y suaviza, e incluso puede usarse después de la depilación. ¿Has probado alguno ya? Si no es así, es hora de aportar calidad a tus axilas y dejar de usar químicos que a la larga pueden ser perjudiciales en tu higiene corporal.