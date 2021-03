29 mar 2021

Tan importante es mantener una piel hidratada, como protegerla a diario contra los efectos nocivos del sol. Lo ideal es utilizar un fotoprotector facial además de tu tratamiento habitual, pero si te da pereza extender tu rutina de belleza diaria, siempre puedes reducir productos optando por una crema hidratante con factor de protección. Y si, además, eliges una con un poco de color o efecto buena cara, tienes tres productos en uno.

Muchas mujeres desdeñan el valor de una buena fotoprotección durante todo el año, reservando este producto para los meses más calurosos en los que el sol afecta más directamente, pero eso es un error. El doctor Ángel Pizarro, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional, señala la importancia del uso de fotoprotectores desde una perspectiva estética ya que "nos ayuda a luchar contra el fotoenvejecimiento (manchas y arrugas) tanto en verano como en invierno".

También son importantes para protegernos de "la luz azul emitida por la pantalla de nuestro móvil, de nuestro ordenador o la bombilla de la oficina, que tiene efectos negativos en nuestra piel", dice la farmacéutica Genoveva Lucena Bello.

En otoño e invierno, y siempre y cuando no vayamos a realizar actividades al aire libre o ir a la montaña o a la nieve, será suficiente con un factor de protección de 15 como mínimo. Pero si vamos a estar expuestos al sol, el nivel de fotoprotección debe subir hasta el 30 y si vamos a la montaña, hasta el 50. Y no creas que no son necesarios cuando está nublado, porque las radiaciones ultravioletas atraviesan las nubes y llegan a nuestra piel. "En días nublados la radiación ultravioleta que llega a nuestra piel es el 80% de la que existe en un día soleado. Así que aunque este nublado hay que fotoprotegerse", dice Maribel Sánchez Lavado, asesora cosmética de Clínica Dermatológica Internacional.

Las cuatro opciones que vamos a darte no solo ayudan a tu piel a luchar contra el envejecimiento prematuro y te protegen del sol, sino que además, te aportan un toque de color para conseguir el deseado efecto buena cara. Apunta:

Crema Multi-Hidratante Color SPF 15 de Clarins

Esta crema con color, ultrafina y fundente, combina el ácido hialurónico y el extracto de corteza de katafray de acción hidratante con pigmentos minerales embellecedores para devolver a la piel su frescor original y darle un magnífico aspecto saludable y natural. Además, cuenta con triple protección: anti-UV, anticontaminación y antirradicales libres. Tiene un precio de 36,50 euros.

Lancôme Skin Feels Good

La base de maquillaje hidratante de Lancôme Skin Feels Good cuida tu piel como un tratamiento. Hidrata la piel todo el día gracias al ácido hialurónico, al tiempo que protege de la oxidación y polución gracias a sus ingredientes naturales como el extracto de moringa. Puedes encontrarla en Douglas por 24,95 euros.

Armani Prima Color Control Glow Moisturizer

Crema hidratante iluminadora que ofrece la gratificación instantánea del maquillaje, con los efectos de larga duración del cuidado de la piel de alto rendimiento. Ofrece un potente complejo de luminosidad con extracto de Moringa oleifera, vitamina E y adenosina. Enriquecida con una fórmula hidratante de larga duración, revitaliza la piel y despierta toda la belleza de la tez. Puedes encontrarlo en la web de Armani por 28,20 euros.

Fotoprotector ISDIN Fusion Water COLOR SPF 50

Fotoprotector facial de fase acuosa con color de uso diario. Alta protección UVB SPF50 y UVA enriquecido con ácido hialurónico y con acción antioxidante. Puedes encontrarlo en Douglas por 22,95 euros.