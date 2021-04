11 abr 2021

Sol solito... su sabes como termina la canción, a)es hora de que comiences a utilizar contorno de ojos, b)debes incorporar YA el retinol a tu rutina de noche. Pero no solo eso, puedes, debes y tienes que utilizar protección solar todos y cada día uno de los días de año. No lo decimo nosotras, lo dicen los dermatólogos. Si en invierno no utilizas (shame on you y tus manchas faciales) ahora que llega la primavera que la sangre altera, es hora de sacar tu carita al sol para obtener esa necesaria vitamina D, pero con bien de protección solar.

Encontrar una que se adapte a tu tipo de piel puede resultar complicado, pero para eso estamos nosotras: para ayudarte en la ardua tarea de encontrar un protector solar que no solo te proteja, sino que también tenga algún que otro plus añadido.

Sun Expertise de Skeyndor es uno de los últimos lanzamientos de la firma y no solo es súper agadable, sino que además tiene SPF 50, un color irisado que de teja un glow precioso y un acabado no graso, por lo que no necesitarás nada más después de aplicarlo. Incluso, a no ser que tengas la piel extremadamente seca, podrás utilizarlo sin crema hidratante debajo. Con la exclusiva tecnología BLUE LIGHT TECHNOLOGY proteje de los rayos de luz HEVis (luz azul) y su fórmula es también respetuosa con el medioambiente, biodegradable, sin micro plásticos ni siliconas, ni filtros que dañen el ecosistema. Está especialmente indicada para pieles sensibles al sol por lo que si eres blanquita... ¡Blanco y en botella! Nunca mejor dicho.

Si quieres tratamiento y protección 2 en uno, Anthelios Age Correct SPF50 + de la Roche-Posay es la crema ideal. Sin duda, puedes saltarte el paso de la hidratante por las mañanas. Tiene una textura densa y rica que se absorbe a las mil maravillas. Protege la piel de los dañinos rayos UVA y UVB, ofreciendo una protección de amplio espectro. Y es ideal para pieles maduras y sensibles, ya que ayuda a mejorar la apariencia de arrugas y manchas oscuras. Además, contiene ácido hialurónico para hidratar y niacinamida que trata la hiperpigmentación y ayuda con las rojeces.

Para las que sufrimos de piel sensible y rosácea, ¡tachán! Un dos en uno que ofrece una acción antirojeces calmante mientras te proteje con un SPF del 50. Tiene una textura súper hidratante que se absorbe enseguida dejando un acabado satinado precioso, por lo que no habrá necesidad de que te maquillajes depués. Un poco de corrector y lista para la aventura. No contiene perfumes, ni siliconas, ni alcohol y es el aliado perfecto en verano para las pieles sensibles con intolerancias.

Por último, y por ello menos importante, el go to de cualquiera que comience ahora con la protección solar debe de ser Fusion Water de ISDIN. Con SPF 50, al aplicarlo sobre la piel sus filtros UV se transforman en agua logrando una protección invisible y fresca con un acabado mate. Contiene ácido hialurónico y vitamina E para hidratar la piel y es no comedogénico. Está indicado para todo tipo de pieles, hasta las más sensibles. Pero es una opción ideal si tienes la piel grasa, sobre todo en verano.