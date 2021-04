30 abr 2021

Blanca Suárez es una auténtica enamorada de los productos de Foreo. Y no es la única, ya que famosas comoVicky Martín Berrocal o Nuria Roca también han probado sus herramientas para lograr una piel joven y radiante y están encantadas. Pero sin duda, Blanca es la que más recomienda su uso, convirtiendo la UFO 2 en su mayor secreto de belleza. Pero no sólo se ha quedado en este dispositivo y el que ahora recomienda es Bear.

Bear funciona como un entrenador personal facial que ejercita los 65 músculos de la cara y cuello con las microcorrientes para conseguir una complexión y un contorno más definido y un aspecto rejuvenecido.

El nuevo dispositivo Bear de Foreo combina las microcorrientes y las pulsaciones T-Sonic™ para reafirmar y tensar la piel. El Anti-Shock System™ se encarga de ajustar la intensidad de las microcorrientes del dispositivo al nivel de resistencia de cada piel para evitar molestias. Así, Blanca Suárez consigue una piel más tersa y firme gracias al efecto lifting facial no invasivo. Además, puedes conectarlo a la aplicación Foreo For You para configurar tu disposiivo según tus preferencisa y las necesidades de tu piel contando con cinco niveles de intensidad y diferentes rutinas de entrenamiento. Puedes encontrarlo en Douglas por 299 euros.

A través de un vídeo en sus stories de Instagram, Blanca Suárez nos ha mostrado cómo utiliza este dispositivo. Primero se aplica un contorno de ojos y labios y, posteriormente, el sérum en rostro y cuello. A continuación, pasa a utilizar su dispositivo foreo haciendo especial hincapié en la zona bajo los ojos, las mejillas, la frente y el ovalo facial, para definir esa zona y evitar el descolgamiento.

No se necesita mucho tiempo para lograr una piel más firme, radiente y sin arrugas. Palabra de Blanca Suárez.