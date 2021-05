11 may 2021

Ahora sí que sí, parece que ya ha llegado el buen tiempo y eso significa la vuelta de los shorts y las minifaldas. Pero tenemos un problema y es que, después de tantos meses escondidas detrás de los pantalones y las medias, nuestras piernas están tan blancas que parece que reflejan el sol en lugar de absorverlo. Y eso que ya nos estamos preparando para ponernos morenas, pero buscamos una solución inmediata. Naty Abascal se adelantaba al problema y nos recomendaba su hidratante con color preferida para atenuar las imperfecciones pero, ¿qué pasa si además de lucir un tono bronceado quieres tratar tus piernas? Porque el rostro ya lo tenemos controlado gracias a los sérums bronceadores, pero queremos unas piernas con un color natural y, de paso, con un efecto ligero y estilizador.

Pues no pasa absolutamente nada, porque en la inmensidad del mercado cosmético, cabe todo. Los autobronceadores no siempre son fáciles de aplicar y puedes acabar con las piernas llenas de manchas, así que lo que te vamos a enseñar son dos fórmulas embellecedoras que no necesitan una exfoliación previa para aplicarlas correctamente y que no dejan manchas. Además, gracias a sus diferentes activos, acaban con la celulitis, drenan líquidos e hidratan, con lo que conseguirás unas piernas de infarto preparadas para arrasar en primavera y verano. Apunta, porque estos son los mejores:

Color Dren, de E’lifexir

Esta marca es sinónimo de éxito y sino que se lo digan a Vicky Martín Berrocal, que la usa tanto para mantener su pecho y escote firmes e hidratados como para reafirmar su piel mientras duerme. Este producto en concreto, el Color Dren, no sólo es un makeup corporal con el que conseguirás un color dorado y luminoso al instante, que también, sino que, además, estimula la producción de melanina para acelerar el bronceado real. Otra de sus características es su capacidad drenante y estilizadora gracias a los flavonoides, que mejoran la microcirculación reduciendo líquidos y rojeces. Maquillaje, estimulador del bronceado, anticelulítico, drenante y reafirmante todo en uno. Además, su precio no está nada mal, ya que lo puedes encontrar en PromoFarma por 19,05 euros.

Loción, de Medias invisibles

Se trata de un maquillaje corporal con efecto media, que disimula las imperfecciones de la piel mientras aporta un bronceado muy natural. Contiene sutiles partículas reflectoras de la luz que aportan a la piel un brillo muy favorecedor y es de secado rápido, para evitar manchas en la ropa. Además, trabaja la elasticidad de la piel, actúa contra la celulitis, optimiza la hidratación y ayuda a drenar líquidos. Puedes elegir entre dos tonos distintos pero tú misma puedes adecuar el tono regajando la loción con tu crema habitual o aplicándola sola, o que prefieras. Puedes encontrarla en PromoFarma por 39,90 euros.