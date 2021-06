2 jun 2021

Compartir en google plus

La característica principal de los sérums es el carácter concentrado de sus activos, lo que lo convierten, si no en un imprescindible, sí en un producto deseado por todas las amantes de la belleza. Ya sabes que seguir una rutina de belleza nocturna con productos especiales para la regeneración de la piel es tan importante como la que realizas cada mañana (pero diferente), por ello hemos seleccionado para ti tres sérums nocturnos con cannabis, retinol y ácido hialurónico para que elijas el que mejor te convenga para las necesidades de tu piel.

Comenzamos por el cannabis, más concretamente, el aceite de semilla de cáñamo. Contiene un 80% de ácidos grasos esenciales, como omega 3, omega 6 y omega 9. Esta combinación de ácidos grasos naturales lo hace ideal para hidratar la piel muy seca. Además,es un potente antioxidante, ideal para luchar contra los radicales libres, ya que es rico en ácido fenólico y vitamina E. Aporta luminosidad a la piel gracias a los cannabinoides también contribuyen a fortalecer la barrera natural de la piel y le aportan un plus de luminosidad. Y, por último, retrasa las primeras arrugas debido a su contribución a la regeneración y oxigenación de las células.

Te recomendamos el aceite de noche multireparador con semillas de cáñamo de Garnier. Repara los signos de la piel estresada: calma, nutre y rellena las líneas de expresión. Su aceite ecológico es obtenido mediante el prensado en frío de las semillas, sin disolvente o dilución para obtener el extracto más puro, rico en ácidos grasos, Omega 3 y 6 y así nutrir y reparar la piel. Este aceite multi-función nutre sin dejar sensación grasa ni pegajosa, y está enriquecido con Vitamina E. Lo puedes encontrar en Druni por 8,99 euros.

Seguimos con el retinol, uno de los activos antiedad más demandados. Estimula la producción de colágeno, minimiza los poros, mejora la elasticidad y ayuda a reducir el acné, además de luchar contra las manchas de la edad y las producidas por el sol. También tiene una acción antioxidante contra el daño de los radicales libres, para evitar que deriven en signos visibles de envejecimiento. Pero no es oro todo lo que reluce y el uso de retinol requiere de unas pautas que has de seguir si no quieres que te provoque irritaciones en la piel. Deberías empezar con una fórmula que contenga un bajo porcentaje de retinol y usarlo dos veces por semana, para ir aumentándolo poco a poco y que tu piel vaya acostumbrándose a este activo. Es probable que, mientras tu piel adquiera tolerancia, notes cierto grado de sequedad, pero preocúpate sólo si aparecen descamación, enrojecimiento o sensación de quemazón intensos.

Nosotras te aconsejamos el sérum de noche Regenerist Retinol24 de Olay. Combina la Vitamina B3 con el Complejo Retinoide para mantener la piel hidratada durante 24 horas. Notarás mejoras visibles en las líneas de expresión y las arrugas, en la suavidad y la luminosidad, en la firmeza de la piel y en las manchas y los poros. Se absorbe rápidamente y penetra en las capas superficiales de la piel para que te despiertes cada mañana con una piel radiante y rejuvenecida. Lo puedes encontrar en Douglas por 25,95 euros.

Y terminamos con el ácido hialurónico, uno de los activos de belleza más conocidos. Gracias a su gran capacidad para atraer y retener moléculas de agua, el ácido hialurónico es un componente clave para el buen funcionamiento de la piel con unas extraordinarias propiedades antiaging. Además de hidratar en profundidad, las propiedades del ácido hialurónico ayudan a mantener esta hidratación, reparar la piel y luchar contra los signos visibles del envejecimiento, como líneas de expresión y arrugas. A medida que envejecemos, la producción natural de ácido hialurónico disminuye. Con el paso del tiempo, la piel pierde hidratación, elasticidad, firmeza y su capa más externa se adelgaza. La aplicación tópica de ácido hialurónico puede ayudar a prevenirlo, devolver esa hidratación a la piel, aumentar su capacidad de regeneración y ayudar a rejuvenecerla.

Te recomendamos el sérum Advanced Nigth Repair Synchronized Multi-Recovery Complex de Estée Lauder. Ayuda a optimizar la reparación natural de la piel. Además, un alto nivel de ácido hialurónico consigue retener la hidratación de la piel durante 72 horas. Esto ayuda a crear el ambiente perfecto para optimizar el proceso de reparación natural de la piel. Este sérum consigue una reducción significativa del aspecto de todos los signos clave de envejecimiento: líneas, arrugas, tono desigual, poros, deshidratación y pérdida de firmeza.Lo puedes encontrar en Douglas por 67,95 euros.