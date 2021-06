3 jun 2021

Compartir en google plus

En verano, nuestro pelo y nuestra piel están más expuestos a los daños producidos por el sol. Esto no solo puede dejar marcas, sino que es muy perjudicial para la salud. Por ello, es más importante que nunca tener un buen ritual de belleza y usar productos que los cuiden y los protejan.

Por suerte, no hace falta gastar mucho dinero para conseguir los cosméticos adecuados para ello. Y Mercadona nos lo ha vuelto a demostrar con su nueva línea Monoï Deliplus. Como su nombre indica, el elemento en común es el monoï, un aceite tradicionalmente utilizado por los polinesios como suavizante para el cabello y la piel.

Hemos querido destacar el aceite de cuerpo porque actúa como acelerador del bronceado y es resistente al agua, por lo que resulta muy práctico para bañarte en la playa o en la piscina. No obstante, su factor de protección no es demasiado alto (15). Así pues, te recomendamos que lo uses solo en las horas de menos riesgo, especialmente si tienes la piel clara.

El elemento en común de estos productos es el aceite de monoï pinit

No solo es importante proteger la piel, sino también hidratarla. Para ello, Mercadona nos trae su nueva crema corporal con textura sorbete, que resulta muy ligera y refrescante.

Esta línea de productos también cuenta con un champú especialmente indicado para cuidar tu cabello tras la exposición al sol. Además, potencia su brillo natural y le da un aspecto más sano. Para completar tu rutina, hay una mascarilla capilar que proporciona a tu melena un filtro protector contra los rayos UVA. Por tanto, se trata de un tres en uno: nutre, protege y repara.