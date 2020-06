11 jun 2020

Entre la crítica existe 'quorum': "Showgirls" es la peor película de Paul Verhoeven, la peor película estrenada en 1995 y, probablemente, la peor película con gran presupuesto de la década. Y, sin embargo, seguimos hablando de ella 25 años después de que arrasara en los Premios Razzie, con el récord histórico de 13 nominaciones y 8 estatuillas, incluidas las de peor película, peor director, peor guión y peor actriz protagonista. Fue precisamente ella la que se llevó la peor parte del desastre: casi ni puede llamarse superviviente. El resto del equipo continuó su carrera sin mayor contratiempo, pero Elizabeth Berkley, la gran promesa adolescente de "Salvados por la campana", la que estaba llamada a convertirse en una nueva Sharon Stone, desapareció de los castings como por arte de magia. Tocada y hundida, desde entonces su presencia fílmica es testimonial. En su pefil de Instagram recuerda muchas veces la serie juvenil que la lanzó, pero casi nunca aquella película que ahora, 25 años después, es reivindicada en dos documentales como la mejor peor película de la década.

La historia de Joe Eszterhas, el guionistas de "Flashdance" (1983) e "Instinto básico" (1992), es un drama erótico sobre una stripper, Nomi Malone (Elizabeth Berkley), que trata de abrirse paso como bailarina en el competitivo mundo de las "showgirls" de los casinos de Las Vegas. Muy pocas veces se han leído críticas peores que las que se le dedicaron a "Showgirls": misógina, vil, vulgar, pésimamente interpretada, sinsentido... Quizá por tanta unanimidad en su recepción, desde el mismo momento de su estreno comenzaron a cerrarse las filas de un culto que no ha parado de crecer hasta hoy. De hecho, directores de gran prestigio como Jim Jarmusch o Jacques Rivette la defienden como una "sátira incomprendida de Hollywood".

"Showgirls" se leyó y se sigue leyendo como el reverso tenebroso del sueño americano, una especie de "Ha nacido una estrella" sórdido y algo chusco. Ha envejecido mal, claro, porque la estética de los 90 nos queda muy lejos a pesar del revival, pero podría formar parte de un programa triple con "The Rocky Horror Picture Show" (1975) y "Priscilla, reina del desierto" (1993), por ejemplo. Además, dos nuevos documentales continúan con la tarea de apuntalarla como película de culto. En "Goddess: The Fall and Rise of Showgirls" (2020), vemos lo que ocurrió con las carreras de los perpetradores de la cinta. Y en "You Don't Nomi" (2020) se contextualiza la cinta en la filmografía de Paul Verhoeven, repleta de desnudos, violencia, sexo y violaciones sin ton ni son. Tanto despropósito acumulan sus películas, que no queda más remedio que tomárselas a risa aunque esa no era, probablemente, su intención.