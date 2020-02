3 feb 2020

Pese a que ya hemos tenido serie de televisión ('La voz más alta') y documental ('Divide y triunfarás'), la historia del genio a la par que baboso y delincuente Roger Alies no se agota. El siete de febrero llega 'El escándalo' ('Bombshell' en el original), donde la historia del mandamás de Fox News recae más sobre las víctimas de sus abusos y acosos sexuales. Algunas reales, otras ficticias, pero construídas sobre verdades. Entre las ficticias, Kayla, el personaje interpretado por la gran Margot Robbie, que tiene con Alies (John Lithgow) la escena más desagradable de la película. El reparto sí que es la bomba. Nicole Kidman es Gretchen Carlson, la que destapa el escándalo. Charlize Theron es Megyn Kelly, la que confirma. Solidaridad femenina. Pero es que están Allison Janney, Kate McKinnon, Malcolm McDowell o Connie Britton (la mujer de Alies). Quizá la película tenga poco de original, pero eso da igual.

Calomarde, el abyecto

Cuando la gente en el Congreso de los Diputados era culta decía de alguno que era el peor ministro desde Calomarde. Hoy les suena más Calamardo de 'Bob Esponja'. Francisco Tadeo Calomarde de Retascón y Arriá (1773-1842) fue ministro de Gracia y Justicia con Fernando VII y pertenece a lo más olvidable y abyecto de nuestra historia. Un bobo, cómplice útil y brazo ejecutor del criminal que fue Fernando VII. No un malvado a la altura de Rasputín o Hoover, más bien un personaje a lo Villarejo. Pero inventando las cloacas. Sergio del Molino titula su libro 'Calomarde. El hijo bastardo de las luces'. Si hiciéramos una lista de libros cortos recomendables, podríamos meter este. Libros del K.O. ha iniciado una colección de pequeñas biografías de personajes históricos no necesariamente ejemplares. Miniaturas históricas "con la aspiración popular de una colección de kiosco de posguerra, con la irreverencia y chispazo que nunca encontraría en un verdadero libro de historia escrito por un sesudo académico". Mejor un divagador preciso como Sergio del Molino.

Sergio del Molino titula su libro 'Calomarde.

Vacaciones en el espacio

Volver al espacio y hacerlo en serio y en broma. En serio, con 'Star Trek: Picard' (Amazon) y en broma con 'Avenue 5' (HBO). Un crucero espacial con Hugh Laurie al mando y un millonario propietario que es como Brais Efe (Paquita Salas). El capitán no tiene ni idea de capitanía, pero sí habilidades sociales. El verdadero capitán, el que sabía de qué iba la vaina, muere. Hay un problema con la gravedad y la nave se desvía. El crucero de una semana puede durar tres años. Imaginen que a los protagonistas de una semana en 'Vacaciones en el mar' (Charo Baeza incluida) los tuviéramos toda la serie. Por suerte, esta es corta. Se trata de una comedia de ciencia ficción obra de Armando Iannucci (''The Thick of It', 'Veep', 'La muerte de Stalin'), así que la gente habla mucho y muy rápido. No me queda muy claro si ha hecho la serie para que se divierta el público o para pasárselo él bien, que tampoco me parece mal.

Hugh Laurie protagoniza 'Avenue 5'.

La abuela de Courtney Love

Una atractiva pareja burguesa neoyorquina sin hijos de finales de los 60. Una casa remodelada en Brooklyn, Mercedes, residencia en Long Island, biblioteca nutrida, amistades como ellos. Pero un gato callejero muerde a la mujer, Sophie, que cree haber contraído la rabia. Y esa rabia imaginaria conduce a otra. El incidente del mordisco desata desastres y cataclismos domésticos. A partir de ahí nos encontramos hasta con el desmoronamiento de la sociedad. Con unos diálogos mordaces e hilarantes alternados con silencios, la incomunicación está servida. En 'Personajes desesperados' (Sexto Piso), Paula Fox demuestra por qué Jonathan Franzen y David Foster Wallace estaban fascinados por la autora. Veían en ella una maestra de la comedia negra y del realismo chungo familiar. "Bajo el caparazón de la vida corriente y sus pactos imperfectos, acechaba la anarquía", reflexiona Sophie. Paula Fox (1923-2017), que también volvió a la actualidad por la serie 'You', dio en adopción a la madre de Courtney Love (y no está muy claro si el padre era Marlon Brando, con quien vivió en su juventud).