13 jun 2020

Te levantas, es un día como otro cualquiera: pero entonces, preso de la vorágine 2.0 en la que te mantienes, entras en Twitter. ¡Sorpresa! Sharon Stone, Pedro Sánchez y Miley Cyrus son 'trending topic', sí a la vez. ¿Qué está pasando?, te preguntas. ¿Qué me he perdido?, clamas al cielo. Pues bien, querido lector, en tus horas de sueño reparador las redes se han incendidado por dos fenómenos: Miley Cyrus le ha pedido ayuda a Pedro Sánchez vía Twitter, y Sharon Stone ha desvelado que le ha caído un rayo mientras plachaba. Eso, sumado a que Cate Blanchett tuvo hace unos días un accidente con unsa motosierra en su propio jardín nos deja la premisa más adecuada para un thriller de terror llamado 2020.

Primero, aclararemos que ambas se encuentran perfectamente y que todo se ha quedado en un susto. Pedro Sánchez no sabemos cómo está (nervioso, seguro), pero todo indica que pronto, dará señales de vida ante la petición de Miley.

Sharon Stone alcanzada por un rayo mientras planchaba,Cate Blanchett se accidenta con la motosierra en el jardín y para cerrar ésta película del 2020 Miley Cyrus le tuitea a Pedro Sánchez. Próximamente, en todos los cines.THE END pic.twitter.com/QDM269MuZl — mamen mp (@mamenmper) June 13, 2020

Mientras esperamos este tweet estelar que nos mantiene en vilo, seguimos con el tráiler de sucesos paranormales que están acaeciendo: Sahron está perfectamente. La actriz de 62 años no ha salido ilesa de este incidente, que no sabemos cúando ha sido exactamente, pero que ha tenido lugar hace poco. Ha sido en el podcast de Brett Goldstein donde ha contado la experiencia, "Estaba en casa, llenando la plancha de agua, con la mano en el grifo. El rayo cayó en el pozo y la electricidad se trasladó a través del agua hasta el grifo de la cocina. La explosión me lanzó a través de la cocina, hasta la nevera, y caí al suelo. Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó la cara hasta que me trajo de vuelta. Estaba en un estado tan alterado que no lo puedo explicar. Lo veía todo muy brillante. Ella me metió en el coche y me llevó al hospital. El electrocardiograma mostró que todavía quedaba energía eléctrica en mi cuerpo. Fue una locura", explicaba la actriz. Menos mal que su madre, Dorothy, de 87 años estaba allí cuando todo ocurrió.

Si de incidentes doméstico va la cosa Cate Blachett se lleva el premio, porque hace unos días confesó que durante la cuarentena se cortó la cabeza con una motosierra mientras estaba en su jardín. Solo sufrió un pequeño rasguño, pero estamos seguros de que el susto no se lo quita nadie.

En el "Podcast of One’s Own" con Julia Gillard, ex primera ministra de Australia, Blachett explicó lo que le había ocurrido: “Tuve un pequeño accidente con la motosierra ayer que suena muy, muy emocionante, pero no lo fue. Aparte del pequeño corte en la cabeza, estoy bien”.

Ante eso, solo decimos una cosa: ni criptonita ni arañas mutantes. Estos podrían ser perfectamente los dos comienzos de una nueva película de Marvel.