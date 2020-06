11 jun 2020

El #BlackLivesMatter ha llegado a la Casa Real holandesa por la vía más inesperada. Un vídeo subido por la princesa Alexia de Orange, la hija mediana de Guillermo y Máxima de Holanda, ha desatado la polémica. Las imágenes ya no están disponibles en TikTok (la app favorita de los adolescentes; Alexia, como la princesa Leonor, tiene 14 años), pero sus repercusiones continúan.

Al parecer, Alexia de Orange subió un vídeo a su perfil de TikTok en el que, junto con unas amigas, cantanban en playback un rap de la rapera Flo Milli: 'In the party'. La letra de este tema incluye las palabras 'fuck' y 'nigga'. 'Nigga' es el coloquial de 'nigger', un término despectivo para designar a una persona de color que la comunidad negra se ha reapropiado, por lo que las personas que no son negras no deben usarlo por sus connotaciones racistas. Aunque tanto Alexia como sus acompañantes se quedaban en silencio cuando sonaban esas dos palabras, el vídeo se hizo viral rápidamente y la controversia también.

La privacidad de las princesas adolescentes de Holanda

¿Cómo llegó el vídeo a difundirse? Al parecer, de la cuenta de Alexia pasó a la de una amiga y desde ahí empezó a difundirse. Guillermo y Máxima de Holanda quieren mantener a sus tres hijas (además de Alexia, Amanda, de 16 y Ariane, de 13) al margen de la exposición pública mientras sean menores de edad. Eso explica la rapidez con la que ha desaparecido el vídeo... Aunque no la suficiente.

¿Podía usar Alexia de Orange a sus 14 años la app de TikTok? La plataforma permite abrirse una cuenta desde los 13 años, pero toda persona menor de 18 años debería tener el consentimiento de sus padres o tutores para utilizarla. Por todo ello, las autoridades neerlandesas van a investigar la seguridad y la privacidad de la aplicación creada por una compañía china.