'Too Much and Never Enough'. En castellano, 'demasiado y nunca suficiente'. Así es como se llama el libro que está a punto de salir al mercado y que pretende demostrar cómo la avaricia y la pasión impúdica por el dinero han marcado la vida de Donald Trump. Pero, ¿quién está detrás de este libro que no le va a hacer gracias al presidente de los Estados Unidos?

La respuesta es Mary Trump. Sí, el relato viene de su propia familia. De su sobrina, para más señas. De la hija de su hermano Fred, que falleció en 1981, cuando solo tenía 42 años, víctima del alcoholismo. No es la primera vez que esta habla, pero el picoteo que hace años ofreció en los medios de comunicación, era eso: un aperitivo ante la traca final que pretende que sea este libro.

"En este retrato revelador y autoritario de Donald J. Trump y la familia tóxica que le rodea, Mary L. Trump, psicóloga clínica capacitada y la única sobrina de Donald, arroja una luz brillante sobre la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo", se puede leer en la descripción que Amazon hace ya de la obra.

En el año 2000, atacó de manera frontal a todos sus tíos. Lo hizo en una entrevista en el 'The New York Daily News' en la que sostuvo que todos ellos deberían "estar avergonzados" por haber movido su vida por el impulso de la codicia. Lo que más le molestaba a Mary era, sencillamente, que no lo estaban. Detallaba cómo su hermano y ella estaban inmersos en una batalla legal contra sus tíos por la herencia de su abuelo, que había dejado fuera del reparto a sus nietos, los descendientes de su hijo fallecido.

¿Quién es ella?

Ahí podemos encontrar el motivo por el que ha dado el paso de desgranar esos trapos sucios familiares que a Donald no le llegan en el momento de máxima popularidad de su mandato. El presidente debe marcar en el calendario el 28 de julio, que es cuando llega a las librerías la obra de una mujer que ya fue quien ofreció datos financieros a 'The New York Times para trazar ese informe sobre las cuentas de la familia.

Y la obra que estamos a punto de poder leer, va por la misma línea: la de poner sobre la mesa detalles, que podrían ser considerados confidenciales, sobre las cuentas y las finanzas de una familia en la que ella no se reconoce. Porque Mary tan solo quería esa parte de la herencia que le pertenecía, algo que, 20 años después, no ha logrado.

A sus 55 años, es licenciada en Literatura inglesa y con una maestría en la misma especialidad por la Universidad de Columbia, así que lo de escribir no es un campo que le sea ajeno. De hecho, tras completar estos estudios, realizó un doctorado en psicología clínica en la Universidad de Adelphi, y en 2002 contribuyó a la confección de un libro sobre la esquizofrenia.

Mary (que lleva el nombre de su abuela materna, en virtud de una tradición familiar), que vive en Long Island, ha intentado mantenerse lejos del foco mediático, a pesar de los litigios que ha librado y de ser la sobrina del mismísimo presidente norteamericano. Pero no va a callarse más. Y viene a desmentir aquella manifestación de Donald, en 2016, de que la herencia de su padre, tras 20 años de batalla en los juzgados, se había resuelto "de manera amistosa".